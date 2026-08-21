Ex-Grêmio e Seleção, Arthur rescinde com a Juventus e fica livre no mercado Meio-campista entra em acordo amigável com a equipe italiana para encerrar vínculo

Chegou ao fim a passagem de Arthur Melo pela Juventus. A equipe de Turim oficializou, nesta sexta-feira, o encerramento do contrato do volante brasileiro de 30 anos em decisão tomada em comum acordo entre as partes. O compromisso anterior do atleta com o time italiano era válido até junho de 2027.

— O contrato de Arthur foi oficialmente rescindido em comum acordo. Boa sorte no futuro! — disse o clube de Turim em publicação.

È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur.



Buona fortuna per il futuro! pic.twitter.com/iiFZLMV6we — JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2026

Livre para assinar com qualquer time de forma imediata, o meio-campista volta a movimentar o mercado. O jogador disputou 23 partidas nesta temporada de 2026 pelo Grêmio, sendo 10 pelo Campeonato Brasileiro, oito pelo Campeonato Gaúcho, quatro pela Copa Sul-Americana e uma pela Copa do Brasil, além de ter entrado no radar de equipes como Corinthians e Fluminense após deixar o Tricolor.

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O retorno do atleta à Itália ocorreu em julho, após o fracasso nas tratativas para renovar seu vínculo com a equipe gaúcha. A divergência financeira travou o negócio: enquanto o Tricolor acenou com uma oferta salarial de R$ 1,5 milhão mensais, a pedida do estafe do jogador girou em torno de R$ 2,5 milhões, valor projetado para compensar a renúncia dos vencimentos pendentes que ele tinha a receber da própria Juventus.

Arthur fez apenas sete jogos oficiais pela Juventus na atual temporada (Foto: Divulgação / Juventus)

A trajetória do brasileiro na Velha Senhora começou em junho de 2020, quando foi adquirido junto ao Barcelona. Na oportunidade, a transferência envolveu 72 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões no câmbio da época), além de outros 10 milhões de euros atrelados a metas contratuais.

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Importância do meia nas conquistas do Imortal

No cenário nacional, Arthur projetou sua carreira com atuações decisivas nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Copa Libertadores de 2017 pelo Grêmio, desempenho que culminou na sua venda ao futebol espanhol em 2018. Pela Seleção Brasileira, o volante integrava o elenco que conquistou o título da Copa América em 2019.

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