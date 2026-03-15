Chapecoense x Grêmio – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Chapecoense x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
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O Lance! apresenta os melhores palpites para Chapecoense x Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta segunda-feira, 16 de março, às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em, Chapecó, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Chapecoense x Grêmio (16/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Carlos Vinícius tem sido sinônimo de gols pelo Grêmio. O atacante causou impacto imediato no comando do ataque do Tricolor Gaúcho desde que chegou na metade da temporada passada. Em 30 partidas com a camisa gremista, já marcou 22 gols, incluindo o da última partida contra o RB Bragantino.
Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, o centroavante vive grande fase e segue como a principal referência ofensiva da equipe. Diante do bom momento do jogador, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de Carlos Vinícius neste próximo confronto.
- Na temporada, Carlos Vinicius registra dez gols marcados em 16 partidas
- É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com cinco gols em cinco jogos disputados
- Na competição, registra média de 2,6 finalizações por partida, sendo 1,8 chutes certos no alvo, com 38% de conversão em gols
Outros palpites para Chapecoense x Grêmio
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Vindo de uma sequência positiva de seis partidas sem derrotas, o bom momento do Grêmio passa muito pela capacidade da equipe de controlar as ações desde os minutos iniciais. O time de Luís Castro tem conseguido impor seu estilo de jogo e assumir o protagonismo das partidas, o que resultou em abrir o placar em cinco desses últimos seis compromissos. Mesmo atuando fora de casa, o Tricolor Gaúcho tem mantido esse padrão, reforçando nosso palpite para que volte a marcar o primeiro gol do confronto.
As duas equipes também chegam com um retrospecto de partidas bastante movimentadas. Nos últimos dez jogos da Chapecoense, a equipe registra média de 1,5 gol marcado e 1,3 gol sofrido por partida. Já o Grêmio apresenta médias de 1,6 gol marcado e 1,1 gol sofrido no mesmo período. Além disso, em cinco dos últimos seis jogos do time gaúcho tivemos gols para os dois lados, indicando mais um duelo aberto e com chances para ambas as equipes, cenário que reforça nosso palpite para o confronto.
Por fim, analisando o mercado de escanteios, o controle ofensivo do Grêmio tem se refletido também nas bolas paradas. A equipe conquistou o primeiro escanteio em sete dos últimos dez jogos disputados. Mantendo esse perfil de pressão ofensiva desde o início, nosso palpite aponta para que o Tricolor Gaúcho volte a cobrar o primeiro escanteio da partida diante da Chapecoense.
Análise e Forma dos Times
Chapecoense - Momento e escalação
A Chapecoense chega para esta partida vivendo um momento de oscilação na temporada. A equipe catarinense conquistou apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, período em que também acabou ficando com o vice-campeonato do Campeonato Catarinense após perder a decisão para o Barra FC. Já no Campeonato Brasileiro, depois de vencer na primeira rodada, não conseguiu repetir o resultado, somando dois empates e uma derrota nas três partidas seguintes, o que a deixa com cinco pontos e na 13ª colocação.
No compromisso mais recente, a Chape foi derrotada pelo São Paulo por 2 a 0 no MorumBIS. Agora, recebe o Grêmio com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão e melhorar sua posição na tabela. Para o confronto, o volante Camilo não poderá atuar por questões contratuais, já que pertence ao clube gaúcho e está emprestado à equipe catarinense.
Provável escalação do Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Jean Carlos, Yannick Bolasie e Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Grêmio - Momento e escalação
Já o Grêmio chega para o confronto embalado por uma sequência de seis partidas sem derrotas. No entanto, com apenas duas vitórias nesse período, os resultados ainda não têm sido suficientes para satisfazer totalmente a torcida. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a nona colocação com sete pontos, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas nas cinco rodadas disputadas. No compromisso mais recente, empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino.
Agora, visita Chapecó em busca de mais um resultado positivo que possa dar maior consistência ao trabalho de Luís Castro. Para o duelo, além de Arthur, que segue fora por lesão muscular, Gustavo Martins também não estará disponível devido ao desgaste físico acumulado nas últimas partidas. A boa notícia fica pelos retornos de João Pedro, William, Amuzu e Tetê, todos novamente à disposição para o confronto.
Provável escalação do Grêmio: Weverton; Cristian Pavón, Viery, Fabián Balbuena (Leonel Peréz) e Marlon; Erick Noriega, Juan Nardoni, José Enamorado, Miguel Monsalve e Francis Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Confronto direto e estatísticas de Chapecoense x Grêmio
O histórico recente entre Chapecoense e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Chapecoense x Grêmio
- 26/07/2022 - Chapecoense 0 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro Série B)
- 15/04/2022 - Grêmio 0 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro Série B)
- 20/11/2021 - Chapecoense 1 x 3 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)
- 09/08/2021 - Grêmio 2 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro)
- 10/11/2019 - Chapecoense 0 x 1 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Chapecoense x Grêmio
- Em todas as competições foram disputados 17 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Grêmio, quatro empates e quatro triunfos do Chapecoense
- Nesse início de temporada as duas equipes registram a mesma campanha de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas nos 16 jogos disputados
- Carlos Vinicius registra 22 gols marcados em 30 partidas pelo Grêmio desde o meio da temporada passada
- O Grêmio marcou o primeiro gol em sete dos últimos dez jogos disputados
- Tivemos ambas as equipes marcando gols em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor Gaúcho
Comparação de Odds para Chapecoense x Grêmio
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Chapecoense
|Empate
|Grêmio
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Grêmio
- Carlos Vinicius marcar a qualquer momento (Odds em breve na Betsson)
- Grêmio marcar o primeiro gol (Odds em breve na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,82 na Betano)
- Grêmio cobrar o primeiro escanteio (1,77 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
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