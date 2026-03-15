O Lance! apresenta os melhores palpites para Chapecoense x Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta segunda-feira, 16 de março, às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em, Chapecó, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Chapecoense x Grêmio (16/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Carlos Vinícius tem sido sinônimo de gols pelo Grêmio. O atacante causou impacto imediato no comando do ataque do Tricolor Gaúcho desde que chegou na metade da temporada passada. Em 30 partidas com a camisa gremista, já marcou 22 gols, incluindo o da última partida contra o RB Bragantino.

Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, o centroavante vive grande fase e segue como a principal referência ofensiva da equipe. Diante do bom momento do jogador, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de Carlos Vinícius neste próximo confronto.

Na temporada, Carlos Vinicius registra dez gols marcados em 16 partidas É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com cinco gols em cinco jogos disputados Na competição, registra média de 2,6 finalizações por partida, sendo 1,8 chutes certos no alvo, com 38% de conversão em gols

Outros palpites para Chapecoense x Grêmio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Vindo de uma sequência positiva de seis partidas sem derrotas, o bom momento do Grêmio passa muito pela capacidade da equipe de controlar as ações desde os minutos iniciais. O time de Luís Castro tem conseguido impor seu estilo de jogo e assumir o protagonismo das partidas, o que resultou em abrir o placar em cinco desses últimos seis compromissos. Mesmo atuando fora de casa, o Tricolor Gaúcho tem mantido esse padrão, reforçando nosso palpite para que volte a marcar o primeiro gol do confronto.

As duas equipes também chegam com um retrospecto de partidas bastante movimentadas. Nos últimos dez jogos da Chapecoense, a equipe registra média de 1,5 gol marcado e 1,3 gol sofrido por partida. Já o Grêmio apresenta médias de 1,6 gol marcado e 1,1 gol sofrido no mesmo período. Além disso, em cinco dos últimos seis jogos do time gaúcho tivemos gols para os dois lados, indicando mais um duelo aberto e com chances para ambas as equipes, cenário que reforça nosso palpite para o confronto.

Por fim, analisando o mercado de escanteios, o controle ofensivo do Grêmio tem se refletido também nas bolas paradas. A equipe conquistou o primeiro escanteio em sete dos últimos dez jogos disputados. Mantendo esse perfil de pressão ofensiva desde o início, nosso palpite aponta para que o Tricolor Gaúcho volte a cobrar o primeiro escanteio da partida diante da Chapecoense.

Análise e Forma dos Times

Chapecoense - Momento e escalação

A Chapecoense chega para esta partida vivendo um momento de oscilação na temporada. A equipe catarinense conquistou apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, período em que também acabou ficando com o vice-campeonato do Campeonato Catarinense após perder a decisão para o Barra FC. Já no Campeonato Brasileiro, depois de vencer na primeira rodada, não conseguiu repetir o resultado, somando dois empates e uma derrota nas três partidas seguintes, o que a deixa com cinco pontos e na 13ª colocação.

No compromisso mais recente, a Chape foi derrotada pelo São Paulo por 2 a 0 no MorumBIS. Agora, recebe o Grêmio com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão e melhorar sua posição na tabela. Para o confronto, o volante Camilo não poderá atuar por questões contratuais, já que pertence ao clube gaúcho e está emprestado à equipe catarinense.

Provável escalação do Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Jean Carlos, Yannick Bolasie e Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Grêmio - Momento e escalação

Já o Grêmio chega para o confronto embalado por uma sequência de seis partidas sem derrotas. No entanto, com apenas duas vitórias nesse período, os resultados ainda não têm sido suficientes para satisfazer totalmente a torcida. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a nona colocação com sete pontos, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas nas cinco rodadas disputadas. No compromisso mais recente, empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino.

Agora, visita Chapecó em busca de mais um resultado positivo que possa dar maior consistência ao trabalho de Luís Castro. Para o duelo, além de Arthur, que segue fora por lesão muscular, Gustavo Martins também não estará disponível devido ao desgaste físico acumulado nas últimas partidas. A boa notícia fica pelos retornos de João Pedro, William, Amuzu e Tetê, todos novamente à disposição para o confronto.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Cristian Pavón, Viery, Fabián Balbuena (Leonel Peréz) e Marlon; Erick Noriega, Juan Nardoni, José Enamorado, Miguel Monsalve e Francis Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Confronto direto e estatísticas de Chapecoense x Grêmio

O histórico recente entre Chapecoense e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Chapecoense x Grêmio

26/07/2022 - Chapecoense 0 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro Série B)

15/04/2022 - Grêmio 0 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro Série B)

20/11/2021 - Chapecoense 1 x 3 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

09/08/2021 - Grêmio 2 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro)

10/11/2019 - Chapecoense 0 x 1 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Chapecoense x Grêmio

Em todas as competições foram disputados 17 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Grêmio, quatro empates e quatro triunfos do Chapecoense Nesse início de temporada as duas equipes registram a mesma campanha de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas nos 16 jogos disputados Carlos Vinicius registra 22 gols marcados em 30 partidas pelo Grêmio desde o meio da temporada passada O Grêmio marcou o primeiro gol em sete dos últimos dez jogos disputados Tivemos ambas as equipes marcando gols em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor Gaúcho

Comparação de Odds para Chapecoense x Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Grêmio

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.