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Veja como fica briga contra o rebaixamento no Brasileirão após Internacional x Remo

Internacional cedeu empate ao Remo e se complicou na briga

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 23:04
Atualizado há 0 minutos
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Bruno Henrique aplaudindo
Bruno Henrique, jogador do Internacional, que luta contra o rebaixamento (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional empatou em 1 a 1 com o Remo na noite desta segunda-feira (17), no estádio Beira-Rio, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi marcado por contornos dramáticos, com o time gaúcho cedendo o empate nos acréscimos da etapa final após liderar o placar desde o início do confronto. Com este placar, o Colorado conseguiu deixar a zona de rebaixamento, mas permanece sob pressão, enquanto o clube paraense segue entre os quatro últimos colocados da competição, mas pode dar um salto e fugir da zona na próxima rodada.

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Internacional segue em risco, enquanto Remo e Mirassol podem deixar a zona

A tabela sofreu alterações após o empate em Porto Alegre, e novos times ocupam a zona de rebaixamento. O Internacional subiu para a 16ª colocação, somando agora 24 pontos, e empurrou o Mirassol para a 17ª posição, abrindo o grupo dos quatro últimos. O time do interior paulista possui os mesmos 23 pontos do Remo, mas leva vantagem nos critérios de desempate e ainda conta com uma partida a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

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O Remo, por sua vez, ocupa a 18ª colocação com 23 pontos e comemorou o empate fora de casa, já que o resultado ajuda o clube paranaense a manter o fôlego na luta pela permanência na elite. A briga na parte inferior da classificação segue muito acirrada, com apenas dois pontos separando o 16º do 19º colocado. Caso Mirassol ou Remo vençam na próxima rodada, podem sair da zona de rebaixamento e empurrar algum gigante. Há um possível cenário em que as duas equipes sobem e empurram a dupla GreNal para o Z4.

Situação de Vasco e Santos na briga contra o rebaixamento

Vasco não consegue segurar o Santos, que vence dentro de São Januário
Vasco não consegue segurar o Santos, que vence dentro de São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A rodada também foi importante para determinar os caminhos de Santos e Vasco, que também lutam contra a zona de rebaixamento. No domingo (16), o Peixe venceu o clássico contra o Cruz-Maltino por 3 a 0 em São Januário, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres. A vitória permitiu que o Santos saltasse para a 15ª posição, chegando aos 25 pontos e se distanciando momentaneamente da zona de perigo.

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Já o Vasco vive um cenário crítico após a derrota em casa. A equipe carioca caiu para a 19ª colocação, com 22 pontos, e vê o risco de queda aumentar devido à ineficiência ofensiva demonstrada em seus últimos compromissos. Na lanterna isolada da competição permanece a Chapecoense, que acumula apenas 11 pontos até o momento e vê o rebaixamento praticamente encaminhado.

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Saiba como foi o jogo entre Internacional e Remo

Jogador do Internacional disputa bola com jogador do Remo
Internacional x Remo marca briga contra o rebaixamento pelo Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A partida começou com domínio total dos donos da casa, que abriram o marcador logo aos dois minutos da etapa inicial. O gol foi feito por Carbonero, que aproveitou um cruzamento vindo da esquerda de Matheus Bahia para finalizar de primeira no canto do goleiro Marcelo Rangel. Apesar da vantagem, o Internacional desperdiçou diversas chances claras de ampliar o resultado ao longo do jogo, inclusive em lances cara a cara com o arqueiro adversário.

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O castigo para as oportunidades perdidas veio aos 49 minutos do segundo tempo, no último lance da partida. Em uma cobrança de falta da intermediária, Vitor Bueno chutou forte e contou com um desvio na barreira, que enganou o goleiro Matheus Cunha e fechou o empate para o Leão Azul. O apito final foi acompanhado por fortes vaias da torcida colorada, que direcionou protestos contra o elenco e a diretoria devido ao jejum de sete rodadas sem vitórias no torneio.

As equipes agora se preparam para a 24ª rodada, em que o Internacional receberá o Atlético-MG no sábado, às 18h30, enquanto o Remo visitará o Fluminense no Maracanã, às 16h, em mais um duelo fundamental para definir o futuro dos clubes na competição.

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