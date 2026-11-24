Após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Santos, na noite desta segunda-feira (23), Renato Gaúcho revelou o alerta que fez aos jogadores antes da partida. Segundo o treinador, a equipe precisava superar a qualidade técnica do adversário com muita entrega e disposição dentro de campo.

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Em entrevista após o confronto, Renato destacou os talentos individuais do Santos e afirmou que o Grêmio não poderia entrar em campo sem competir na intensidade.

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- Eu falei para eles: não dá para competir com o Santos na parte técnica, mas a gente tinha que ganhar na disposição. O Grêmio ganhou na disposição - declarou.

O comandante gremista ainda citou alguns dos jogadores do adversário para ressaltar a qualidade técnica da equipe.

- É bonito de ver um Arthur jogando, um Cebolinha jogando, um Coutinho jogando, Neymar, então, nem se fala. É bonito de ver esses jogadores jogando. Então eu falei para eles: se a gente não competir com o Santos, a gente vai tomar uma roda - revelou.

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Grêmio venceu o Santos no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Renato explica mudança tática do Grêmio

Além de destacar a postura dos jogadores, Renato Gaúcho explicou a mudança no esquema tático da equipe. O treinador optou por deixar a formação com três zagueiros e utilizar três volantes, buscando ocupar melhor os espaços no meio-campo e dificultar a movimentação santista.

De acordo com Renato, a escolha foi baseada no estudo do estilo de jogo do adversário, que costuma circular bastante a bola pelo setor central e movimentar seus jogadores constantemente.

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- Por isso que eu mudei o esquema de jogo também, de três zagueiros para três volantes, porque a equipe do Santos circula bastante por dentro, os jogadores não ficam fixos, e, se eu tivesse com três zagueiros, muitas vezes a gente não teria quem marcar, ia faltar gente no meio - explicou.

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O treinador também ressaltou que a decisão não foi tomada apenas pelo resultado positivo, mas por uma análise prévia das características do Santos.

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- Podia dar errado, mas, pelo que eu estudei a parte tática do Santos, eu tinha certeza de que a melhor opção era essa com três volantes - completou.