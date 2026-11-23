Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23) em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa iniciam a partida com 50 pontos e tentando se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Imortal, por sua vez, tenta deixar a zona de rebaixamento.

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O primeiro gol foi marcado aos 14 minutos de jogo por Francis Amuzu, para o Grêmio. Após contra-ataque rápido, o atacante aproveitou a falha da zaga santista e bateu rasteiro para abrir o placar.

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Veja o gol da partida:

Santos foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2 no primeiro turno (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos chega para a partida contra o Grêmio motivado, após vencer o Coritiba fora de casa e estar na briga por uma vaga na Libertadores. O elenco comandado para o técnico Cuca, voltará a atuar no Morumbis como mandante após mais de um ano, e deve contar com um público de mais de 40 mil pessoas apoiando a equipe do Peixe.

Para a partida, a comissão técnica não contará com o meio-campista Gustavinho, que está fora por suspensão, após levar o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Gabriel Bontempo, que estava com a Seleção Brasileira, está de volta e deve começar entre os titulares. Além disso, o quinteto ofensivo do Peixe também deve estar entre os 11 titulares.

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➡️ Santos tem terceiro pior aproveitamento como mandante pós-Copa no Brasileirão

Grêmio

Se, por um lado, o Santos luta pela Libertadores, o Grêmio briga na parte de baixo da tabela para se manter na Série A. A equipe treinada por Renato Gaúcho está na 18ª colocação, com 38 pontos, dois atrás do primeiro time fora da Z-4, que é o Corinthians.

O Tricolor Gaúcho, fora de casa, pelo Brasileirão, tem a terceira pior campanha do Brasileirão, com somente uma vitória em 17 jogos disputados.

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Com baixas e retornos após o término da Data Fifa, o técnico Renato Gaúcho precisará promover mudanças na escalação do Grêmio. Sem João Pedro, suspenso, Diego Caito deve reassumir a lateral direita da equipe. Por outro lado, o meio-campista Villasanti retorna de suspensão e reassume a titularidade após servir à seleção paraguaia. Além disso, o zagueiro Kannemann volta a ficar à disposição, mas deve começar no banco de reservas, enquanto Enamorado desfalca o time pelo terceiro amarelo. No setor ofensivo, a dúvida fica por conta de Carlos Vinícius: o atacante deixou o campo com dores contra o Bahia e, apesar de não ter lesão constatada, sua presença ainda é incerta.