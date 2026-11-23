Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Peixe busca uma vitória para se aproximar de uma vaga na Libertadores, o Tricolor Gaúcho entra em campo com o objetivo de conquistar pontos importantes para sair da zona de rebaixamento.

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Escalação do Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Noriega; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius