AO VIVO: acompanhe Santos x Grêmio pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão
Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Peixe busca uma vitória para se aproximar de uma vaga na Libertadores, o Tricolor Gaúcho entra em campo com o objetivo de conquistar pontos importantes para sair da zona de rebaixamento.
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Acompanhe o pré-jogo do Lance!
- Escalação do Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Noriega; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius
- O Santos está escalado pelo técnico Cuca para enfrentar o Grêmio nesta segunda-feira (23), às 21h, no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de, que estava defendendo a Seleção Brasileira durante a Data Fifa.
➡️ VEJA A ESCALAÇÃO DO SANTOS
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