Gustavo Martins apresenta números de destaque na disputa pela titularidade do Grêmio
Zagueiro leva vantagem em seis de sete fundamentos na comparação com os concorrentes por posição e aparece no Top 5 do Brasileirão em quatro estatísticas
Gustavo Martins ganha espaço na disputa por uma vaga entre os titulares do Grêmio também pelos números apresentados no Campeonato Brasileiro. Na comparação com Kannemann e Balbuena, o defensor leva vantagem em seis dos sete fundamentos analisados. Além disso, aparece entre os cinco melhores zagueiros da competição em quatro estatísticas.
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No cenário nacional, o principal destaque de Gustavo está nos duelos aéreos ganhos por 90 minutos. Com média de 3,46, ele ocupa a primeira colocação entre os defensores do Brasileirão. O jogador também aparece no ranking de assistências, gols e ações com bola na área adversária.
Veja as posições de Gustavo Martins entre os zagueiros do Brasileirão:
- Duelos aéreos ganhos por 90 minutos: 1º lugar, com 3,46;
- Assistências: 3º lugar, com duas;
- Gols: 4º lugar, com três;
- Ações com bola na área adversária: 4º lugar, com 38.
Comparação com Kannemann e Balbuena
Na disputa interna pela posição, Gustavo Martins apresenta os melhores números em seis dos sete fundamentos comparados. O zagueiro tem média de 5,1 cortes por partida, contra 4,9 de Kannemann e 4,3 de Balbuena. Também registra o maior índice de desarmes ganhos, com 0,9 por jogo e aproveitamento de 75,9%.
A diferença aparece ainda na frequência com que os defensores são driblados. Gustavo tem média de 0,2 por partida, enquanto Balbuena registra 0,7 e Kannemann, 0,8. Nos duelos pelo chão, o gremista também apresenta o melhor aproveitamento, com 54,8%, ligeiramente acima dos 54,2% do paraguaio.
Pelo alto, a vantagem é maior: Gustavo vence 3,1 duelos aéreos por jogo. Kannemann tem média de 2,0, e Balbuena, de 1,6. O defensor também registra a maior velocidade máxima entre os três, com 35 km/h.
A única categoria em que Gustavo não lidera é a de interceptações. Balbuena aparece na primeira colocação, com média de 1,4 por partida, enquanto Gustavo e Kannemann registram 1,0 cada.
Confira a comparação entre os três zagueiros:
- Cortes: Gustavo Martins (5,1), Kannemann (4,9) e Balbuena (4,3);
- Desarmes ganhos: Gustavo Martins (0,9; 75,9% de aproveitamento), Kannemann (0,8; 50%) e Balbuena (0,5; 66,7%);
- Vezes driblado: Gustavo Martins (0,2), Balbuena (0,7) e Kannemann (0,8);
- Duelos ganhos pelo chão: Gustavo Martins (54,8%), Balbuena (54,2%) e Kannemann (43,5%);
- Duelos aéreos ganhos por jogo: Gustavo Martins (3,1), Kannemann (2,0) e Balbuena (1,6);
- Velocidade máxima: Gustavo Martins (35 km/h), Kannemann (34,7 km/h) e Balbuena (34,3 km/h);
- Interceptações: Balbuena (1,4), Gustavo Martins (1,0) e Kannemann (1,0).
Os dados são do Sofascore e consideram o desempenho dos jogadores no Campeonato Brasileiro.
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