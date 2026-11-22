Gustavo Martins ganha espaço na disputa por uma vaga entre os titulares do Grêmio também pelos números apresentados no Campeonato Brasileiro. Na comparação com Kannemann e Balbuena, o defensor leva vantagem em seis dos sete fundamentos analisados. Além disso, aparece entre os cinco melhores zagueiros da competição em quatro estatísticas.

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No cenário nacional, o principal destaque de Gustavo está nos duelos aéreos ganhos por 90 minutos. Com média de 3,46, ele ocupa a primeira colocação entre os defensores do Brasileirão. O jogador também aparece no ranking de assistências, gols e ações com bola na área adversária.

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Veja as posições de Gustavo Martins entre os zagueiros do Brasileirão:

Duelos aéreos ganhos por 90 minutos: 1º lugar, com 3,46; Assistências: 3º lugar, com duas; Gols: 4º lugar, com três; Ações com bola na área adversária: 4º lugar, com 38.

Foto: Victor Lannes

Comparação com Kannemann e Balbuena

Na disputa interna pela posição, Gustavo Martins apresenta os melhores números em seis dos sete fundamentos comparados. O zagueiro tem média de 5,1 cortes por partida, contra 4,9 de Kannemann e 4,3 de Balbuena. Também registra o maior índice de desarmes ganhos, com 0,9 por jogo e aproveitamento de 75,9%.

A diferença aparece ainda na frequência com que os defensores são driblados. Gustavo tem média de 0,2 por partida, enquanto Balbuena registra 0,7 e Kannemann, 0,8. Nos duelos pelo chão, o gremista também apresenta o melhor aproveitamento, com 54,8%, ligeiramente acima dos 54,2% do paraguaio.

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Pelo alto, a vantagem é maior: Gustavo vence 3,1 duelos aéreos por jogo. Kannemann tem média de 2,0, e Balbuena, de 1,6. O defensor também registra a maior velocidade máxima entre os três, com 35 km/h.

A única categoria em que Gustavo não lidera é a de interceptações. Balbuena aparece na primeira colocação, com média de 1,4 por partida, enquanto Gustavo e Kannemann registram 1,0 cada.

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Confira a comparação entre os três zagueiros:

Cortes: Gustavo Martins (5,1), Kannemann (4,9) e Balbuena (4,3);

Gustavo Martins (5,1), Kannemann (4,9) e Balbuena (4,3); Desarmes ganhos: Gustavo Martins (0,9; 75,9% de aproveitamento), Kannemann (0,8; 50%) e Balbuena (0,5; 66,7%);

Gustavo Martins (0,9; 75,9% de aproveitamento), Kannemann (0,8; 50%) e Balbuena (0,5; 66,7%); Vezes driblado: Gustavo Martins (0,2), Balbuena (0,7) e Kannemann (0,8);

Gustavo Martins (0,2), Balbuena (0,7) e Kannemann (0,8); Duelos ganhos pelo chão: Gustavo Martins (54,8%), Balbuena (54,2%) e Kannemann (43,5%);

Gustavo Martins (54,8%), Balbuena (54,2%) e Kannemann (43,5%); Duelos aéreos ganhos por jogo: Gustavo Martins (3,1), Kannemann (2,0) e Balbuena (1,6);

Gustavo Martins (3,1), Kannemann (2,0) e Balbuena (1,6); Velocidade máxima: Gustavo Martins (35 km/h), Kannemann (34,7 km/h) e Balbuena (34,3 km/h);

Gustavo Martins (35 km/h), Kannemann (34,7 km/h) e Balbuena (34,3 km/h); Interceptações: Balbuena (1,4), Gustavo Martins (1,0) e Kannemann (1,0).

Os dados são do Sofascore e consideram o desempenho dos jogadores no Campeonato Brasileiro.