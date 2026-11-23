Grêmio vence o Santos e sai do Z-4; Peixe perde a chance de saltar na tabela
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão
O Grêmio venceu o Santos por 2 a 0 no Morumbis na noite desta segunda-feira (23). Os gols do Tricolor foram marcados por Amuzu e Braithwaite, de pênalti. Com o resultado, o Grêmio sai da zona e chega à 15ª colocação com 41 pontos. Já o Santos se mantém na 9ª com 50 pontos.
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Como foi Santos x Grêmio?
O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.
Lance a lance de Santos x Grêmio
- 97' - FIM DE PAPO! VITÓRIA DO GRÊMIO
- 95' - 🟨 AMARELO! William Arão faz falta em Braithwaite e recebe o cartão.
- 94' - Neymar cobra a falta e aciona Rollheiser, que faz o cruzamento para Arthur. O volante tenta encontrar um companheiro na pequena área, mas a defesa gremista consegue afastar o perigo.
- 94' - 🟨 AMARELO! Caio Paulista é advertido.
- 93' - FALTA PERIGOSA PARA O SANTOS! Igor Vinícius parte para cima da marcação, mas é parado por Caio Paulista com falta na entrada da área, pelo lado direito.
- 91' - Neymar arrisca a finalização, mas a bola desvia na marcação. Arthur tenta aproveitar a sobra e ajeitar, mas ela sobe na entrada da área e volta para os pés do camisa 10, que bate rasteiro e para na defesa de Weverton.
- 91' - Neymar é derrubado por Noriega na entrada da área, e o árbitro marca falta a favor do Santos.
- 90' - 🕚 MAIS OITO DE ACRÉSCIMO!
- 89' - QUASE O TERCEIRO! Caio Paulista recebe um belo passe de Braithwaite e fica cara a cara com a chance de marcar o terceiro gol. O lateral tenta encobrir Diógenes, mas acaba mandando a bola por cima do travessão!
- 88' - Neymar faz a cobrança de escanteio, a bola sofre um desvio e chega até Gabigol, que tenta a finalização de cabeça, mas manda para fora.
- 87' - Neymar tenta encontrar Gabigol com um lançamento, mas a defesa desvia a trajetória da bola, que sai pela linha de fundo. Escanteio para o Santos.
- 86' - Neymar recebe pelo centro e encontra Gabriel Menino com um belo passe. O volante demora para definir a jogada, e a bola acaba saindo pela linha de fundo.
- 84' - A partida contou com um público de 43.527 torcedores e arrecadou R$ 4.174.815,00.
- 80' - ⬆️⬇️ ALTERAÇÕES NO SANTOS
SAEM: Everton e Bontempo
ENTRAM: Rony e Gabriel Menino
- 79' - Tetê avança pela direita e faz o cruzamento para Braithwaite na área. O atacante domina e bate para o gol, mas Diógenes aparece para fazer a defesa!
- 76' - ⚽ GOL DO GRÊMIO! Braithwaite bate no meio do gol e amplia.
- 75' - PÊNALTI CONFIRMADO!
- 74' - VAR EM AÇÃO! Caio Max Augusto Vieira chama Ramon Abatti Abel para rever o lance.
- 73' - PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Marlon levanta a bola na área em cobrança de falta, Braithwaite disputa com Escobar e vai ao chão. O árbitro, porém, assinala falta do lateral santista.
- 68' - ⬆️⬇️ ALTERAÇÕES NO GRÊMIO
SAEM: Amuzu, Dodi, Kannemann e Pavón
ENTRAM: Caio Paulista, Danilo Barbosa, Balbuena e Tetê
- 69' - Neymar tenta a finalização de fora da área, mas pega mal na bola e manda longe do gol gremista.
- 68' - Neymar cobra escanteio na área, mas Marlon afasta.
- 68' - Neymar cobra o escanteio na área, Luan Peres desvia e Weverton sai rapidamente do gol para defender nos pés de Cebolinha, evitando que o atacante santista complete para as redes.
- 68' - ⬆️⬇️ ALTERAÇÃO NO SANTOS
SAI: Coutinho
ENTRA: Rollheiser
- 67' - Coutinho parte para cima da marcação, faz a tabela com Bontempo e vai ao chão dentro da área. O árbitro, porém, não assinala pênalti e marca apenas escanteio para o Santos.
- 65' - Weverton tenta lançamento na área para Braithwaite, mas a bola sai direto pela linha de fundo.
- 62' - Pavón é acionado pelo alto e consegue o desvio de cabeça, mas manda a bola sem direção, longe do gol santista.
- 59' - Bontempo encontra Igor Vinícius infiltrando pela direita, nas costas da defesa. O lateral invade a área e bate cruzado, mas Weverton se estica e espalma para evitar o gol mais uma vez.
- 58' - WEVERTON MAIS UMA VEZ! Coutinho encontra Bontempo na entrada da área. O meia avança e finaliza colocado no canto esquerdo, mas Weverton se estica todo e faz uma grande defesa. Na sequência, o goleiro ainda se movimenta rapidamente para evitar o rebote.
- 55' - ⬆️⬇️ ALTERAÇÃO NO GRÊMIO
SAI: Carlos Vinícius
ENTRA: Braithwaite
- 53' - Neymar faz ótimo passe para Bontempo na entrada da área, que aciona Gabigol em boas condições. O atacante domina e finaliza, mas pega fraco na bola, facilitando a defesa de Weverton.
- 52' - Igor Vinícius avança pela direita e levanta a bola na área em busca de Cebolinha, mas Pavón ganha pelo alto e afasta pela linha de fundo.
- 51' - Neymar faz a cobrança de escanteio com muita força, mas a bola atravessa a área e sai pela linha de fundo do outro lado.
- 50' - O Santos trabalha a bola dentro da área gremista em busca de espaço para finalizar, mas a defesa se fecha bem. Pavón aparece na cobertura e desvia a bola pela linha de fundo, impedindo a conclusão de Cebolinha.
- 47' - Coutinho encontra Gabigol em profundidade, nas costas da defesa. O atacante tenta finalizar na saída de Weverton, mas o goleiro gremista faz a defesa. No rebote, Neymar ainda tenta chegar à bola, mas o árbitro já havia assinalado impedimento de Gabigol.
- 46' - Pavón recebe lançamento pelo lado direito, mas Escobar leva a melhor na disputa e acaba sofrendo falta do atacante gremista.
- 46' - ROLA A BOLA! VAMOS PARA OS ÚLTIMOS 45 MINUTOS!
NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO
|Estatística
|Santos
|Grêmio
Posse de bola
62%
38%
Total de passes
298
163
Passes certos
87%
79%
Passes errados
38
34
Finalizações
9
4
Pra fora
3
1
No gol
3
2
Na trave
0
0
Bloqueadas
3
1
Pênaltis
0
0
Escanteios
4
1
Impedimentos
0
0
Total de defesas
2
7
Desarmes
2
4
Faltas cometidas
5
9
Cartões amarelos
1
1
Cartões vermelhos
0
0
- Muita discussão entre Neymar e o juiz Ramon Abatti Abel antes das equipes irem para o vestiário.
- 51' - FIM DE PRIMEIRO TEMPO!
- 50' - O Santos troca passes até Coutinho acionar Luan Peres pelo lado esquerdo. O lateral faz o cruzamento para a área, mas Weverton se antecipa e fica com a bola.
- 48' - Pavón leva a melhor sobre Willian Arão pelo alto e escora de cabeça para Carlos Vinícius. Atento, Diógenes sai do gol e fica com a bola antes que o atacante gremista consiga finalizar.
- 47' - Carlos Vinícius comete falta mais dura em Arthur, e o árbitro paralisa a partida. O volante santista reclama da entrada e pede aplicação de cartão ao jogador gremista.
- 46' - Gabigol vai ao chão dentro da área após receber passe de Neymar e reclama de uma possível falta de Kannemann. O árbitro não marca nada, manda a partida seguir e o atacante santista demonstra muita insatisfação.
- 45' - 🕚 SEIS DE ACRÉSCIMO!
- 43' - MAIS UMA DELE! Cebolinha avança pelo lado esquerdo, dribla dois defensores e solta uma finalização forte. Weverton se estica todo e consegue espalmar, impedindo o gol de empate!
- 42' - SALVA WEVERTON! Cebolinha arrisca a finalização de longa distância, e Weverton se estica para fazer a defesa e mandar a bola para longe!
- 41' - QUASE O EMPATE! Pavón levanta a bola na área em cobrança de falta, Wallace leva a melhor sobre Luan Peres pelo alto, mas cabeceia para fora.
- 40' - Pavón levanta a bola na área em cobrança de falta, Wallace leva a melhor sobre Luan Peres pelo alto, mas cabeceia para fora.
- 39' - 🟨 AMARELO! Carlos Vinícius ganha a disputa por posição contra João Alencar, que acaba derrubando o atacante do Grêmio e tem a falta marcada contra si.
- 36' - Posse de bola: Santos 58% x 42% Grêmio
- 36' - Torcedor do Santos sobe o volume no Morumbis.
- 34' - Neymar faz a cobrança, desta vez valendo, mas manda a bola por cima do travessão.
- 33' - Após o goleiro Weverton reclamar de um laser vindo da torcida, Neymar bateu de cobertura e marcou, mas o juiz mandou voltar.
- 31' - FALTA PERIGOSA! Neymar é derrubado por Diego Caito na entrada da área.
- 30' - Villasanti recebe o passe de Amuzu, avança para dentro da área e disputa a bola com Arthur. Na sequência, ela ultrapassa a linha de fundo, e o árbitro marca tiro de meta para o Santos.
- 26' - Marlon tenta acionar Amuzu com um lançamento, mas Rodinei antecipa a jogada e corta a bola, impedindo a saída do Grêmio em contra-ataque.
- 25' - Gabigol é acionado por Arthur, mas acaba sendo derrubado por Kannemann. Falta marcada para o Santos.
- 22' - Neymar faz a cobrança de escanteio e tenta encontrar Coutinho na área, mas a defesa gremista consegue afastar o perigo.
- 21' - Neymar busca encontrar Cebolinha dentro da área, mas a defesa consegue interceptar o passe e manda a bola para escanteio.
- 20' - 🟨 AMARELO! Noriega derruba Neymar com falta e recebe cartão amarelo pela infração.
- 19' - Cebolinha recebe o passe de Neymar e tenta encontrar Gabigol, mas a defesa gremista consegue desviar. A bola volta para Neymar, que finaliza, mas manda para fora.
- 17' - O Santos dominava o jogo e já poderia ter aberto o placar, mas, em um lance isolado o Grêmio inaugura o marcado.
- 16' - Quase o segundo! Amuzu conduz o contra-ataque e aciona Pavón nas costas de Luan Peres. O atacante finaliza cruzado, mas Diógenes faz grande defesa e espalma para escanteio!
- 14' - ⚽ GOL DO GRÊMIO! O Grêmio puxa o contra-ataque após Weverton colocar a bola em jogo para Carlos Vinícius. O atacante faz o lançamento para Amuzu, que dispara em velocidade, deixa Rodinei para trás e finaliza na saída de Diógenes para balançar as redes!
- 12' - Parou de novo. Neymar é derrubado novamente, agora por Dodi. O Santos ganha uma boa oportunidade de levantar a bola na área do Grêmio.
- 11' - Neymar parte em velocidade, mas é parado com falta por Pavón. Árbitro marca infração a favor do Santos.
- 11' - Coutinho tenta encontrar Neymar com um lançamento, mas o árbitro assinala toque de mão do atacante no domínio. Falta para o Grêmio.
- 9' - Grêmio tenta responder. Marlon passa por Rodinei e busca o cruzamento, mas João Alencar faz o corte, e a bola acaba saindo pela linha lateral.
- 7' - Neymar manda a bola na área em cobrança de escanteio, Arão tenta alcançar, mas não consegue. No lance seguinte, Bontempo faz um cruzamento fechado, e Weverton sai para defender.
- 6' - QUE JOGADA! Neymar e Coutinho fazem bela tabela, a bola fica com o camisa 11 que finaliza de fora da área, mas a bola desvia para escanteio.
- 5' - Neymar levanta a bola na área em cobrança de escanteio, a defesa corta e Cebolinha aproveita a sobra, mas finaliza para longe do gol.
- 4' - QUASE! Neymar carrega até a entrada da área, finaliza no canto direito e obriga Weverton a fazer grande defesa.
- 3' - Wallace tenta fazer o lançamento, mas manda a bola sem direção, e o Santos recupera a posse no campo defensivo.
- 2' - Pavón busca um passe de efeito para Diego Caito, mas Luan Peres faz a interceptação.
- 0' - O bola rolou e Neymar, ainda no círculo central, já tentou uma lambreta.
- 0' - Rola a bola no Morumbis!
Acompanhe o pré-jogo do Lance!
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- Escalação do Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Noriega; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius
- O Santos está escalado pelo técnico Cuca para enfrentar o Grêmio nesta segunda-feira (23), às 21h, no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de, que estava defendendo a Seleção Brasileira durante a Data Fifa.
➡️ VEJA A ESCALAÇÃO DO SANTOS
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