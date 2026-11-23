Palmeiras e Grêmio decidem Copa do Brasil em jogo único; veja data e horário
Decisão será disputada em 6 de dezembro, às 16h, na Arena Mané Garrincha, em Brasília; pela primeira vez na história, título da Copa do Brasil será definido em jogo único
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (23) os detalhes da final da Copa do Brasil de 2026. Palmeiras e Grêmio se enfrentam no dia 6 de dezembro, um domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A decisão terá um formato inédito na história do torneio. Pela primeira vez em 38 edições, o campeão será definido em uma única partida, em campo neutro. Até então, a final da competição era disputada em jogos de ida e volta.
O confronto também reedita a decisão de 2020, quando Palmeiras e Grêmio disputaram o título. Na ocasião, o Verdão levou a melhor e conquistou a taça após vencer os dois jogos.
Ingressos para a final da Copa do Brasil
A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, às 14h, pelo site da Bilheteria Digital. Os preços variam entre R$ 189 e R$ 798, conforme o setor e a modalidade de entrada.
Cada torcida terá direito a 50% da capacidade do estádio. Os gremistas ocuparão os setores Sul e Oeste da Arena Mané Garrincha, enquanto os palmeirenses ficarão nos setores Norte e Leste.
Para realizar a compra, os torcedores precisam fazer cadastro e passar pelo procedimento de reconhecimento facial.
Palmeiras busca o quinto título; Grêmio tenta o sexto
O Palmeiras vai em busca de sua quinta conquista da Copa do Brasil. O clube levantou a taça em 1998, 2012, 2015 e 2020.
O Grêmio, por sua vez, tenta chegar ao sexto título do torneio. O Tricolor gaúcho foi campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Se vencer, igualará o Cruzeiro como maior vencedor da competição.
Mais LANCE!
Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
Pedido foi protocolado nesta segunda-feira e prevê o associativo como fiador da operação
Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
Vasco libera Johan Rojas dos dois últimos jogos da temporada
Emprestado pelo Monterrey, meia colombiano não permanecerá no Cruz-Maltino em 2027
Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Botafogo tem sido adversário indigesto para o São Paulo; veja retrospecto recente
Glorioso tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos e classificação memorável
Pentacampeão, Vampeta se envolve em acidente de trânsito e tem versões conflitantes na polícia
Ex-jogador é acusado por entregadora de aplicativo de provocar queda de moto e apresentar sinais de embriaguez
Fabrício Bruno recupera espaço no Cruzeiro e completa três meses sem ser driblado
Zagueiro ganhou novas oportunidades após a lesão de João Marcelo
Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários
Tchoca admite temporada abaixo no Corinthians, mas destaca Seedorf: 'Confiança'
Zagueiro valoriza trabalho do treinador e busca mais oportunidades
Fortaleza anuncia retomada do futebol feminino em parceria com Club Social
Iniciativa garante apoio à formação e estabelece contrato para continuidade do time
Atacante abre o jogo sobre falha em negociação com Flamengo
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Botafogo e São Paulo veem ativos 'trocados' em situações diferentes na temporada
Clubes fizeram negócio em julho envolvendo Ferraresi e Newton
Esposa de atacante do Vasco detona clube: 'Merece respeito'
Manifestação nas redes sociais movimentou torcedores e internautas
Eleição no Santos: conheça as três chapas oficialmente inscritas para o pleito presidencial
O prazo final para registrar as candidaturas encerrou neste domingo (22); atual mandatário, Marcelo Teixeira, foi o último a protocolar documentação
Jornalista destaca virada de chave do Flamengo após eliminações
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Artur Jorge explica fórmula para manter intensidade do Cruzeiro
Comandante fez a análise depois da vitória contra a Chapecoense
Artur Jorge explica planejamento do Cruzeiro para 2027
Comandante tem contrato com a Raposa até 2030
Santos tem terceiro pior aproveitamento como mandante pós-Copa no Brasileirão
Mesmo na briga por uma vaga na Libertadores, o Peixe acumula retrospecto negativo atuando em casa; cenário como visitante é diferente
Decisões: Corinthians tem semana de eleição e luta contra queda
Timão terá dois confrontos importantes pelo Brasileirão e escolha do novo presidente