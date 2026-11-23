A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (23) os detalhes da final da Copa do Brasil de 2026. Palmeiras e Grêmio se enfrentam no dia 6 de dezembro, um domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

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A decisão terá um formato inédito na história do torneio. Pela primeira vez em 38 edições, o campeão será definido em uma única partida, em campo neutro. Até então, a final da competição era disputada em jogos de ida e volta.

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O confronto também reedita a decisão de 2020, quando Palmeiras e Grêmio disputaram o título. Na ocasião, o Verdão levou a melhor e conquistou a taça após vencer os dois jogos.

Ingressos para a final da Copa do Brasil

A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, às 14h, pelo site da Bilheteria Digital. Os preços variam entre R$ 189 e R$ 798, conforme o setor e a modalidade de entrada.

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Cada torcida terá direito a 50% da capacidade do estádio. Os gremistas ocuparão os setores Sul e Oeste da Arena Mané Garrincha, enquanto os palmeirenses ficarão nos setores Norte e Leste.

Para realizar a compra, os torcedores precisam fazer cadastro e passar pelo procedimento de reconhecimento facial.

Palmeiras busca o quinto título; Grêmio tenta o sexto

O Palmeiras vai em busca de sua quinta conquista da Copa do Brasil. O clube levantou a taça em 1998, 2012, 2015 e 2020.

O Grêmio, por sua vez, tenta chegar ao sexto título do torneio. O Tricolor gaúcho foi campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Se vencer, igualará o Cruzeiro como maior vencedor da competição.