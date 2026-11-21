A venda de ingressos para a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras começa na próxima segunda-feira (23), às 14h (de Brasília). A comercialização será realizada pelo site da Bilheteria Digital. Para concluir a compra, os torcedores precisarão fazer o reconhecimento facial por meio do sistema de cadastro.

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A decisão será disputada no dia 6 de dezembro, domingo, às 17h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Pela primeira vez na história da competição, o campeão será definido em uma partida única. Cada torcida terá direito a 50% da capacidade do estádio. As informações foram divulgadas pelo portal "Metrópoles".

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A expectativa é de casa cheia para o confronto. A Arena Mané Garrincha tem capacidade para mais de 50 mil pessoas, e gremistas e palmeirenses devem viajar de diferentes regiões do país para acompanhar a decisão.

Valores dos ingressos para Grêmio x Palmeiras

Os setores Sul e Oeste serão destinados à torcida do Grêmio, enquanto os setores Norte e Leste receberão os torcedores do Palmeiras.

Confira os preços divulgados:

Setor Meia-entrada Ingresso solidário Inteira Inferior Norte R$ 309 R$ 359 R$ 618 Inferior Sul R$ 309 R$ 359 R$ 618 Inferior Leste R$ 399 R$ 449 R$ 798 Inferior Oeste R$ 399 R$ 449 R$ 798 Superior Norte R$ 189 R$ 219 R$ 378 Superior Sul R$ 189 R$ 219 R$ 378 Superior Leste R$ 249 R$ 289 R$ 498 Superior Oeste R$ 249 R$ 289 R$ 498

Como Grêmio e Palmeiras chegaram à final

O Grêmio começou sua campanha contra o Confiança-SE, com duas vitórias: 2 a 0 em Porto Alegre e 3 a 0 fora de casa. Nas oitavas de final, eliminou o Mirassol após empate por 1 a 1 no interior paulista e vitória por 1 a 0 na Arena.

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Nas quartas, o Tricolor passou pelo Internacional. Depois de um empate sem gols no Beira-Rio, venceu o Gre-Nal por 3 a 1 em casa. Na semifinal, superou o Atlético-MG com vitória por 2 a 0 em Porto Alegre e empate por 1 a 1 na Arena MRV.

O Palmeiras iniciou a trajetória diante do Jacuipense-BA, com vitórias por 3 a 0 e 4 a 1. Nas oitavas, eliminou o Fortaleza: venceu por 3 a 0 em casa e perdeu por 3 a 2 no Castelão.

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Nas quartas de final, o adversário foi o Santos. O Verdão venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e empatou sem gols na Vila Belmiro. Na semifinal, passou pelo Vasco. Após vencer por 1 a 0 em São Paulo e perder por 2 a 1 no Rio de Janeiro, garantiu a classificação nos pênaltis, com duas defesas de Carlos Miguel.

Histórico de títulos na Copa do Brasil

O Grêmio tem cinco títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. O clube gaúcho divide a segunda posição entre os maiores campeões do torneio com o Flamengo e busca igualar o Cruzeiro, dono de seis conquistas.

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O Palmeiras, por sua vez, levantou a taça quatro vezes: em 1998, 2012, 2015 e 2020. O clube paulista tenta voltar a conquistar o torneio após seis temporadas.