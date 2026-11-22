A chegada ao Grêmio representa um momento especial na carreira de Wallace. Contratado na metade da temporada, o zagueiro construiu sua trajetória no futebol brasileiro, passando por diferentes etapas até conquistar espaço no clube gaúcho. Em entrevista ao Lance!, o defensor, que é agenciado pelo empresário Wesley Moura, relembrou o início da carreira, a passagem pelo CRB e a realização do sonho de defender o Imortal.

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Natural de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Wallace começou a jogar futebol na Cabofriense, onde passou pelas categorias sub-17 e sub-20. Posteriormente, recebeu uma oportunidade no CRB, clube pelo qual teve suas primeiras experiências como profissional.

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— Nasci em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, onde fui criado e tenho muitas experiências, amigos e familiares. Comecei jogando um pouco na Cabofriense. Foi meu primeiro contato com um clube disputando uma competição carioca. Joguei o sub-17 e o sub-20, quando apareceu a oportunidade de ir para Maceió.

O defensor destacou a importância do clube alagoano para sua formação e fez questão de agradecer aos profissionais que participaram daquele período.

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— O CRB abriu uma porta para mim. Foi um momento muito marcante, porque tive meu primeiro contato como atleta profissional. Eles me ajudaram a realizar o sonho de assinar o primeiro contrato e depois estrear. Quero agradecer a toda a diretoria, comissão, presidente, especialmente ao técnico Barroca e ao auxiliar Felipe Lucena. Sou muito grato. O Wallace está aqui hoje porque eles me deram muita oportunidade.

Promessa ao CRB e ajuda às categorias de base

Mesmo depois de deixar o CRB, Wallace manteve a intenção de ajudar o clube que abriu as portas para sua carreira profissional. O zagueiro confirmou que existe um acordo para contribuir com melhorias na estrutura das categorias de base.

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— Desde quando saí do CRB, queria deixar não somente a marca de quem é o Wallace, mas ajudar porque acredito que o clube merece. Os companheiros da base merecem. Foram quatro anos construindo lá dentro.

O jogador explicou que a promessa está próxima de ser concretizada e revelou um dos itens que pretende oferecer aos jovens atletas.

— Teve esse acordo e estamos em definitivo agora para definir isso para o final do ano. Vai chegar lá o ar-condicionado para esses meninos, porque eles merecem.

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Wallace destaca rivalidade Gre-Nal

Já adaptado ao futebol gaúcho, Wallace também falou sobre a experiência de disputar o clássico entre Grêmio e Internacional. O zagueiro afirmou que o confronto tem uma atmosfera diferente e destacou a importância da rivalidade para o estado.

— Quando se fala em Gre-Nal, a semana se torna diferente, o dia se torna diferente, o mês se torna diferente. É um jogo que para o estado. Acho que o Brasil todo e até ao redor do mundo as pessoas param para olhar pela história que tem.

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Com três clássicos disputados, o defensor destacou o retrospecto positivo do Grêmio nas partidas em que esteve em campo.

— São os jogos de que mais gosto. Dentro de campo, gosto de extravasar, demonstrar raça e comemorar. Tenho três Gre-Nais e, graças a Deus, o Imortal saiu com a vitória nesses três jogos. São jogos diferentes de qualquer outro. Clássico é clássico.

Zagueiro fala sobre cobranças da torcida

Wallace também comentou a relação com os torcedores gremistas e a maneira como recebe as cobranças por resultados e desempenho. Para o defensor, as críticas podem servir como motivação para buscar evolução no trabalho diário.

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— Quando vem uma cobrança, é porque eles podem ter certeza de que podemos dar mais por eles. Todas as críticas levo como construtivas. Trago isso para mim e transformo em motivação para trabalhar mais.