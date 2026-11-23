Após a derrota do Santos para o Grêmio, Neymar não escondeu a insatisfação com o resultado e fez duras críticas à arbitragem. Na entrevista depois da partida, o camisa 10 reconheceu os erros cometidos pela equipe, mas também reclamou da falta de punição aos adversários nas faltas sofridas durante o jogo.

Na avaliação do atacante, o Peixe cometeu três falhas que foram decisivas para o resultado e acabou facilitando a estratégia gremista. Neymar destacou que a equipe gaúcha conseguiu sair na frente e, a partir daí, encontrou o cenário ideal para se defender e explorar os contra-ataques.

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- Acho que a gente vacilou. Foram três vacilos que a gente deu no jogo e eles acabaram aproveitando isso. A gente já sabia que era esse o jogo deles, e demos a oportunidade de começarem na frente. Aí o jogo fica difícil - afirmou.

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O principal alvo das reclamações, porém, foi a arbitragem. Neymar demonstrou irritação com a quantidade de faltas sofridas e questionou a postura do árbitro, especialmente pela ausência de cartões amarelos. Segundo o jogador, foram mais de dez infrações recebidas apenas no primeiro tempo.

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- Eu acho que o árbitro fez tudo o que eles queriam. Não deu amarelo. Sofri, se não me engano, mais de dez faltas no primeiro tempo. Isso é inadmissível. Não sei até quando... até quebrar. Só porque eu sou habilidoso, consigo driblar os caras, eles dão vantagem. Mas toda hora? Tem que apitar! - disparou.

Apesar das críticas, o camisa 10 também cobrou atenção do próprio time. Neymar lembrou que o objetivo do Santos é conquistar uma vaga na Libertadores e classificou o resultado como muito ruim, principalmente pela expectativa criada antes da partida.

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Neymar na partida entre Santos e Grêmio (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

- Hoje a gente deu o que o Grêmio queria: uma oportunidade. Fizeram o gol e marcaram muito bem. Acho que tivemos o controle do jogo, merecíamos os gols, só que tem dia que a bola não entra - analisou.

Por fim, Neymar reforçou a frustração com a derrota e deixou claro que o Santos esperava um desfecho diferente diante de sua torcida.

- Com certeza a gente não esperava perder para o Grêmio hoje, muito pelo contrário, era vitória certa - concluiu.

Como foi Santos x Grêmio?

O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

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Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.