Wallace revela bastidores da relação com Renato Gaúcho no Grêmio: 'Paizão'
Zagueiro destaca identificação do treinador com o clube, explica como funcionam as cobranças no vestiário e valoriza participação do técnico na evolução dos jogadores
A identificação de Renato Gaúcho com o Grêmio é um dos fatores que, na avaliação do zagueiro Wallace, fazem diferença no trabalho do treinador à frente da equipe. Em entrevista ao Lance!, o defensor falou sobre a relação do comandante com o elenco, os métodos de cobrança e a influência do técnico em seu desenvolvimento profissional.
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Para Wallace, a chegada de Renato representou o início de um novo ciclo no clube. O jogador destacou a conexão do treinador com a torcida, a diretoria e os atletas, além da maneira como ele conduz o grupo no dia a dia.
— O futebol é feito de momentos, etapas e ciclos. Com a chegada do Renato, foi um novo ciclo, uma nova estação. Ele é um ídolo e tem uma conexão com o clube diferente de qualquer treinador que viesse para o Grêmio. A torcida, a diretoria e nós, jogadores, conhecemos o Renato. Sabemos que ele é esse paizão, que nos cobra a evoluir, mas também sempre nos defende — afirmou.
O zagueiro também revelou como funcionam as cobranças nos bastidores. Segundo ele, Renato não deixa os erros passarem despercebidos e procura orientar individualmente os jogadores, apontando não apenas as falhas, mas também as soluções.
— Ele é muito eficaz naquilo que quer. Se cada jogador errou, ele vai chegar no individual e explicar o erro. Mas não explica só o erro, explica também a solução, que é a melhor coisa para nós, atletas profissionais.
Wallace ainda destacou o uso de vídeos para corrigir situações de jogo e melhorar o desempenho individual e coletivo. Mais jovem no elenco, o defensor vê a experiência de Renato como uma oportunidade de aprendizado para sua carreira.
— Ele mostra nos vídeos alguns momentos em que erramos no jogo e, com isso, acaba nos ajudando a evoluir. Sou um cara novo e sempre vou querer aprender com alguém. Com a vivência que ele teve no futebol brasileiro, tenho certeza de que vai agregar muito na minha carreira.
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