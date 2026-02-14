Botafogo negocia contratação de Edenilson, do Grêmio
Alvinegro quer acerto em definitivo com jogador, que rescindiria com o Tricolor
O Botafogo negocia a contratação de Edenilson, do Grêmio. O clube carioca aguarda rescisão com o Tricolor para acertar a chegada em definitivo do veterano. A informação, inicialmente publicada pelo jornalista Farid Germano, foi confirmada pelo Lance!.
Na temporada, o meio-campista soma três gols em sete jogos, um deles anotados justamente na vitória por 5 a 3 sobre o Alvinegro. Titular na primeira partida do Brasileirão, contra o Fluminense, virou reserva nos confrontos seguintes, diante de Botafogo e São Paulo.
Na última temporada, Edenilson foi peça importante em campanha de recuperação do Grêmio, que deixou a briga contra o rebaixamento sob comando de Mano Menezes. No clube desde 2024, disputou 90 jogos e marcou nove gols com a camisa tricolor.
Mais um grande clube na carreira de Edenilson?
Caso acerte com o Botafogo, Edenilson defenderá o quinto gigante brasileiro na carreira. Antes, atuou por Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Grêmio. Entre as passagens por Timão e Colorado, passou três anos no futebol italiano. Foi com a camisa do time paulista que conquistou cinco dos sete títulos de sua carreira, incluindo os mais importantes: Brasileirão (2011) e Libertadores (2012). As outras duas conquistas foram o bicampeonato mineiro com o Galo.
Aos 36 anos, o atleta agregaria experiência e versatilidade ao elenco alvinegro. Ao longo da carreira, ficou conhecido por desempenhar diferentes papeis no setor de meio-campo, como volante ou aberto pelos lados, e chegou a atuar também como lateral.
