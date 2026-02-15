A vitória garantiu o acesso do Grêmio à Série A e foi simbólica para a superação do clube após uma crise em 2004.

O jogo foi marcado por expulsões, invasões e um pênalti defendido, culminando em um gol histórico do Grêmio com apenas sete jogadores.

A "Batalha dos Aflitos" ocorreu em 26 de novembro de 2005 entre Náutico e Grêmio.

A "Batalha dos Aflitos" é o nome dado ao jogo entre Clube Náutico Capibaribe e Grêmio, em 26 de novembro de 2005, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, no Recife. A partida decidiu o acesso e o título da Série B daquele ano e entrou para o imaginário do futebol brasileiro pela sequência de acontecimentos improváveis que transformaram um jogo tenso em narrativa épica. O Lance! conta o que foi a Batalha dos Aflitos.

Mais do que um simples 1 a 0, a Batalha dos Aflitos virou símbolo de superação, redenção institucional e resistência em campo. O roteiro incluiu expulsões em série, invasão de campo, intervenção policial, paralisação de quase meia hora, pênalti decisivo defendido e um contra-ataque histórico com apenas sete jogadores.

Contexto: o Grêmio à beira do colapso

O Grêmio vinha de uma das piores crises de sua história. Rebaixado em 2004, o clube enfrentava graves dificuldades financeiras e dependia do retorno imediato à Série A para evitar um cenário ainda mais dramático de perda de receitas e credibilidade.

A Série B de 2005 foi disputada em três fases, com um quadrangular final que promovia apenas dois clubes. Na última rodada, dois jogos aconteciam no Recife: Santa Cruz x Portuguesa, no Arruda, e Náutico x Grêmio, nos Aflitos.

O Grêmio precisava ao menos do empate para garantir o acesso. A vitória lhe daria também o título. O Náutico precisava vencer para subir. O ambiente era de decisão absoluta.

O que foi a Batalha dos Aflitos?

O jogo: tensão desde o início

Antes mesmo da bola rolar, o clima era hostil. Relatos apontam dificuldades de acesso ao estádio e ambiente de pressão intensa. Em campo, o primeiro tempo foi nervoso, truncado e com forte marcação.

O Náutico pressionava, mas não conseguia abrir o placar. O Grêmio se defendia como podia, apostando no controle emocional e na disciplina tática.

No segundo tempo, o cenário começou a ruir para os gaúchos. O lateral Escalona foi expulso. Aos 35 minutos, o árbitro Djalma Beltrami marcou pênalti para o Náutico em lance de bola no braço de Nunes.

A marcação gerou revolta. Jogadores gremistas cercaram o árbitro. Houve agressões, invasão de campo, entrada da Polícia Militar e confusão generalizada. Nunes, Patrício e Domingos também foram expulsos. O Grêmio ficou com apenas sete jogadores.

A partida ficou paralisada por cerca de 27 minutos.

A decisão do Grêmio de permanecer em campo

Diante do caos, dirigentes do Grêmio discutiram retirar o time de campo e tentar reverter o caso nos tribunais por falta de segurança. A expulsão de mais um jogador encerraria automaticamente a partida, já que o regulamento impede que uma equipe atue com menos de sete atletas.

Após consulta jurídica e conversa entre o presidente Paulo Odone e o técnico Mano Menezes, o clube decidiu permanecer em campo. A avaliação era de que abandonar o jogo poderia manchar ainda mais a imagem institucional.

O destino seria decidido ali.

O milagre do Grêmio: Galatto e Anderson

Ademar foi para a cobrança do pênalti que poderia decretar o acesso do Náutico e aprofundar a crise gremista. Rodrigo Galatto defendeu.

Na sequência do escanteio, o Grêmio recuperou a bola e armou um contra-ataque improvável. Anderson, jovem meia que entrara no segundo tempo, arrancou desde o campo defensivo, avançou em velocidade, driblou marcadores e marcou o gol aos 90+16 minutos.

Sete contra onze. Um gol que valia acesso e título.

Enquanto o Santa Cruz comemorava provisoriamente o título no Arruda, o gol de Anderson garantiu ao Grêmio a primeira colocação no quadrangular final.

Por que virou mito

A Batalha dos Aflitos reúne todos os elementos de uma narrativa cinematográfica: crise institucional, ambiente hostil, decisões limítrofes, herói improvável e reviravolta nos acréscimos.

O episódio gerou o livro-reportagem "71 Segundos – O Jogo de Uma Vida" e o documentário "Inacreditável – A Batalha dos Aflitos", lançados em 2006. A imprensa nacional e internacional tratou o jogo como uma das partidas mais dramáticas da história recente do futebol.

O jornal britânico The Times chegou a comparar o Grêmio a um "Fight Club". Publicações sul-americanas destacaram o caráter heroico do desfecho.

A virada simbólica do clube

Para o torcedor gremista, a Batalha dos Aflitos marca a reconstrução do clube após o rebaixamento. É tratada como momento fundador de uma nova fase, consolidando a imagem de equipe copeira e resiliente.

O acesso abriu caminho para a retomada esportiva nos anos seguintes, incluindo campanhas relevantes em competições nacionais e continentais.

Mais do que um jogo, a Batalha dos Aflitos se tornou um marco cultural. Um evento que ultrapassou o placar e virou cinema, literatura e memória coletiva. Um daqueles raros episódios em que o futebol parece desafiar a lógica — e vence.