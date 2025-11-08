Grêmio elege novo presidente para o triênio 2026/2028

O Grêmio de Porto Alegre tem um novo presidente: Odorico Roman vai comandar o clube do sul do país nos próximos três anos no período de 2026 até 2028. Integrante da chapa 2, o novo comandante venceu Paulo Caleffi, da chapa 1, na eleição que teve a maior participação de associados na história.

Odorico Roman é economista e já atuou no futebol do Grêmio

Odorico Roman recebeu 68,84% dos votos contra 30,14% de Paulo Caleffi. Participaram da eleição mais de 15.300 associados. Desses, 225 votaram em branco.

O novo presidente do Grêmio tem 67 anos e é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de ser pós-graduado pela instituição em Finanças. Com mestrado em Administração Estratégica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), ele foi vice-presidente de futebol do Grêmio em 2017 quando o clube conquistou o título da Libertadores da América. A vitória de Odorico Roman acontece três anos depois dele perder o pleito para o atual mandatário Alberto Guerra. Confirmada a vitória, o economista afirmou que tem um plano de gestão e não de eleição.

- Eu quero dizer para a torcida do Grêmio, que ela pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito. Nós vamos trabalhar incansavelmente, não só eu mas todo o nosso CA, para fazer com que o Grêmio volte a ser um time vencedor. Volte a ser um time que dispute títulos e que orgulhe a sua torcida - disse o novo presidente do clube

A atuação de Odorico Roman no Grêmio começou bem antes de 2017. Convidado pelo então presidente Fábio Koff, em 2013 fez parte do setor administrativo daquela gestão. Odorico também integrou a Comissão para Assuntos Econômicos do Conselho Deliberativo. Blogueiro, o economista chegou a escrever para o blog Imortal Tricolor Nada Pode Ser Maior e usava o pseudônimo "Arigatô'.

Depois de ganhar projeção política no Grêmio, Odorico Roman disputou a eleição em 2022 mas acabou sendo derrotado no segundo turno por Alberto Guerra que está à frente da presidência. Neste ano concorreu ao pleito após a desistência do empresário Marcelo Marques.

