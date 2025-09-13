Além da derrota por 1 a 0 para o Mirassol, o Grêmio teve uma baixa significativa na tarde deste sábado (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite rompeu o tendão de aquiles da perna esquerda, passará por cirurgia e não jogará mais em 2025.

Braithwaite sofreu a lesão aos 10 minutos do segundo tempo da derrota para o Mirassol. Ele caiu na ponta direita do ataque do Grêmio, e não conseguiu mais se levantar. O centroavante dinamarquês foi substituído por André Henrique. Para a sequência da temporada, o técnico Mano Menezes poderá contar com Carlos Vinícius, que foi desfalque contra o Mirassol por conta de desconforto muscular.

Vaiado pela torcida, Braithwaite é o artilheiro do Grêmio na temporada

A lesão ocorreu em momento de baixa de Braithwaite no Grêmio. No jogo contra o Mirassol, o dinamarquês voltou a ser vaiado pela torcida gremista, o que já havia acontecido no empate em 0 a 0 com o Ceará, na partida anterior do Tricolor Gaúcho na Arena do Grêmio, no dia 23 de agosto.

Braithwaite durante o empate do Grêmio com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Ainda assim, Braithwaite segue como artilheiro isolado do Grêmio na temporada, com 15 gols em 35 jogos. Ao todo, são 23 tentos em 55 partidas desde que chegou ao Tricolor Gaúcho, em julho de 2024.

Confira a nota oficial do Grêmio sobre a lesão de Braithwaite

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atacante Martin Braithwaite sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na perna esquerda, durante o segundo tempo do último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O atleta irá passar por procedimento cirúrgico nos próximos dias."