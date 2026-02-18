Gauchão reúne clubes com ações ambientais aplicadas à gestão esportiva

O Gauchão de 2026 reúne clubes que adotam medidas ambientais na gestão de estádios, centros de treinamento e operações de jogo. As iniciativas envolvem uso de energia renovável, reaproveitamento de água, destinação de resíduos, certificações e parcerias com fornecedores que seguem critérios de sustentabilidade.

No Internacional, a política ambiental inclui ações implementadas ao longo da última década. O Estádio Beira-Rio possui certificação LEED, e o clube mantém práticas como reaproveitamento da água da chuva, uso de energia renovável e gestão de resíduos.

— A sustentabilidade faz parte da rotina do Internacional há mais de uma década. Desde a certificação LEED do Beira-Rio, o clube vem adotando soluções práticas que reduzem impactos ambientais, como o reaproveitamento da água da chuva, o uso de energia renovável, a gestão eficiente de resíduos e iniciativas sociais que geram trabalho e renda. O futebol tem um poder enorme de mobilização, e o Inter, por meio dessas ações, amplia o alcance do tema no dia a dia dos torcedores colorados — afirma Daisy Bessa, bióloga do clube.

O Juventude instalou 240 placas fotovoltaicas no Estádio Alfredo Jaconi e no centro de treinamento. Segundo o clube, a medida gera economia aproximada de R$ 15 mil por mês. No CT, cerca de 100 mil litros de água são reaproveitados diariamente por meio de captação da chuva e sistemas de irrigação. A água da lavanderia passa por tratamento para reutilização, e os resíduos produzidos, inclusive em dias de jogo, são destinados à reciclagem.

— O Juventude entende que sustentabilidade é uma responsabilidade permanente. O clube tem buscado soluções aplicáveis à sua realidade, como o uso de energia limpa, o reaproveitamento da água e a destinação correta dos resíduos. Essas medidas reduzem impactos ambientais e contribuem para uma administração mais eficiente — diz o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.

O Grêmio recebeu certificação de consumo de energia 100% limpa, o que resultou, segundo o clube, em redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica e na diminuição da emissão de CO₂.

O Ypiranga obteve a Licença de Operação e Regularização do Estádio Colosso da Lagoa, exigida para funcionamento conforme normas ambientais, e mantém parcerias com empresas que adotam critérios de sustentabilidade.

Por sua vez, Novo Hamburgo firmou parceria com a Comusa e, por meio do projeto "Gol de Placa", anunciou ação de plantio de árvores no Estádio do Vale ao longo da competição.

Já o Guarany mantém parceria com a Ambiental para práticas de sustentabilidade e uso de geoprocessamento na manutenção dos gramados.

As medidas adotadas pelos clubes do Gauchão passam a integrar a rotina do campeonato e ampliam a atuação das equipes para além das atividades esportivas.

