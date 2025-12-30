Com fim do transfer ban, Grêmio define posições no mercado

Com o fim do transfer ban, o Grêmio agora volta as atenções para o mercado da bola. A diretoria gremista busca cinco contratações para a próxima temporada.

Com aval do técnico Luís Castro, o Tricolor vai atrás de um goleiro, um zagueiro, um volante e dois atacantes. Dois nomes, inclusive, já estão em negociações.

O alvo no meio-campo é Evertton Araújo, 22 anos, do Flamengo. O jogador tem contrato até o fim de 2028, e o Imortal tenta o empréstimo por um ano.

A liberação passa pelo técnico Filipe Luís, que utilizou o volante em 37 jogos neste ano. O meia Savarino, do Botafogo, também é outro que interessa.

No elenco gremista, as alternativas são Arthur, Dodi, Edenilson, Cuéllar, Camilo, Noriega e o recém-promovido Tiaguinho. Já Villasanti se recupera de lesão, enquanto Alex Santana não renovou.

No ataque, o Tricolor tenta repatriar o meia-atacante Tetê, do Panathinaikos, da Grécia. O clube brasileiro tem um acerto com o atleta e quer um empréstimo com opção de compra, que está sendo avaliado pela equipe europeia - o formato pode ser mudado para obrigação de compra.

Indicado por Luís Castro, o atacante Victor Sá, ex-Botafogo, foi sondado pela cúpula gremista. Ele tem contrato com o Krasnodar, da Turquia, até a metade de 2026.

No setor, o Grêmio vendeu Alysson ao Aston Villa, da Inglaterra, e acertou o empréstimo de Cristian Olivera ao Bahia. Outra opção, Adriel se transferiu para o AVS, de Portugal.

Luís Castro, assim, conta com Amuzu, Pavon, Aravena, André Henrique, Braithwhite e Carlos Vinícius no elenco.

Saídas do Grêmio

Além de Enzo e Alex Santana, que já saíram, o Grêmio tem nomes no grupo que são 'negociáveis', seja para venda ou empréstimo. A lista inclui Tiago Volpi, Kannemann, Jorge, Jemerson, João Lucas, Lucas Esteves, Ronald, Camilo, Edenílson e Cristaldo.