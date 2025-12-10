Aston Villa acerta contratação de atacante do Brasileirão
Alysson, do Grêmio, irá defender o clube inglês na próxima temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Aos 19 anos, Alysson terá um novo desafio na próxima temporada. O atacante do Grêmio foi contratado pelo Aston Villa por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões), sendo € 10 milhões (R$ 63 milhões) fixos + € 2 milhões (R$ 13 milhões) em bônus por metas, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ele irá realizar os exames médicos para assinar com o Aston Villa até o fim de dezembro. A negociação ainda não foi oficializada pelo clube gaúcho, embora torcedores já estejam se despedindo da joia. Alysson chegará no meio da temporada europeia após ser um dos destaques do Grêmio, que teve um 2025 de oscilação. Pelo Tricolor, disputou 31 jogos no Brasileirão, somando 1730 minutos.
Cria do Grêmio, Alysson chegou à equipe no sub-12 e, desde então, foi um dos destaques até chegar ao profissional. Ele foi promovido à equipe principal em 2025 após defender o time na Copinha e também Brasileirão Sub-20. Ainda nesta temporada, esteve presentes nos jogos do Grêmio da Sul-Americana e Copa do Brasil. Ao todo, marcou dois gols.
O Aston Villa ocupa a 3ª colocação da Premier League com 30 pontos, atrás de Manchester City e Arsenal, além de estar disputando a Europa League, torneio que também ocupa a terceira posição com 12 pontos.
Veja os números da temporada de Alysson pelo Grêmio
Total (2025)
- Jogos: 41
- Minutos jogados: 2205
- Gols: 2
- Assistências: 5
- Nota média Sofascore: 6.95
Brasileirão
- Jogos: 31
- Minutos jogados: 1730
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Nota Sofascore: 6.86
Sul-Americana
- Jogos: 5
- Minutos jogados: 258
- Gols: 0
- Assistências: 0
- Nota Sofascore: 6.98
Copa do Brasil
- Jogos: 2
- Minutos jogados: 57
- Gols: 0
- Assistências 0
- Nota Sofascore: 6.75
Campeonato Brasileiro Sub-20
- Jogos: 1
- Minutos jogados: 66
- Gols: 0
- Assistências: 1
- Nota Sofascore: 7.60
Copinha
- Jogos: 2
- Minutos jogados: 94
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Nota Sofascore: 8.05
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias