Aston Villa acerta contratação de atacante do Brasileirão

Aos 19 anos, Alysson terá um novo desafio na próxima temporada. O atacante do Grêmio foi contratado pelo Aston Villa por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões), sendo € 10 milhões (R$ 63 milhões) fixos + € 2 milhões (R$ 13 milhões) em bônus por metas, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.

Ele irá realizar os exames médicos para assinar com o Aston Villa até o fim de dezembro. A negociação ainda não foi oficializada pelo clube gaúcho, embora torcedores já estejam se despedindo da joia. Alysson chegará no meio da temporada europeia após ser um dos destaques do Grêmio, que teve um 2025 de oscilação. Pelo Tricolor, disputou 31 jogos no Brasileirão, somando 1730 minutos.

Cria do Grêmio, Alysson chegou à equipe no sub-12 e, desde então, foi um dos destaques até chegar ao profissional. Ele foi promovido à equipe principal em 2025 após defender o time na Copinha e também Brasileirão Sub-20. Ainda nesta temporada, esteve presentes nos jogos do Grêmio da Sul-Americana e Copa do Brasil. Ao todo, marcou dois gols.

Alysson durante partida do Grêmio no Brasileirão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

O Aston Villa ocupa a 3ª colocação da Premier League com 30 pontos, atrás de Manchester City e Arsenal, além de estar disputando a Europa League, torneio que também ocupa a terceira posição com 12 pontos.

Veja os números da temporada de Alysson pelo Grêmio

Total (2025)

Jogos: 41 Minutos jogados: 2205 Gols: 2 Assistências: 5 Nota média Sofascore: 6.95

Brasileirão

Jogos: 31 Minutos jogados: 1730 Gols: 1 Assistências: 2 Nota Sofascore: 6.86

Sul-Americana

Jogos: 5 Minutos jogados: 258 Gols: 0 Assistências: 0 Nota Sofascore: 6.98

Copa do Brasil

Jogos: 2 Minutos jogados: 57 Gols: 0 Assistências 0 Nota Sofascore: 6.75

Campeonato Brasileiro Sub-20

Jogos: 1 Minutos jogados: 66 Gols: 0 Assistências: 1 Nota Sofascore: 7.60

Copinha

Jogos: 2 Minutos jogados: 94 Gols: 1 Assistências: 2 Nota Sofascore: 8.05

