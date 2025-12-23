Grêmio paga salários atrasados e mira resolver transfer ban da Fifa

O Grêmio acertou o pagamento de salários atrasados no final da semana passada. O Tricolor, agora, espera resolver o transfer ban antes de terminar a atual temporada.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diretoria gremista, sob gestão do novo presidente Odorico Roman, pagou dezembro e o 13º salário dos jogadores na sexta-feira (19). A informação é do ge.

Com a pendência resolvida, o Grêmio muda o foco para encerrar o transfer ban na Fifa. A punição foi imposta em novembro e impossibilita o registro de novos jogadores por três janelas de transferências.

continua após a publicidade

A pendência de R$ 7 milhões é pela contratação do atacante Arezo, feita em 2024. A operação custou 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, na cotação da época), e o Tricolor já pagou R$ 10 milhões ao Granada, da Espanha.

Outro negócio envolvendo Arezo também pode implicar em novo transfer ban. O River Plate, do Uruguai, tem 50% dos direitos econômicos do centrovante e acionou a Fifa por não receber 150 mil euros (R$ 900 mil) do empréstimo do jogador ao Peñarol neste ano, que foi acertado em 300 mil euros (R$ 1,8 milhão, na cotação da época).

continua após a publicidade

Para 2026, inclusive, o Grêmio aceitou emprestar o atacante novamente para o time uruguaio. No novo acordo, o Tricolor receberá 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões, na cotação atual), a serem divididos com o River Plate-URU, e colocou uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões).

- Até o final do ano, vamos resolver todos os problemas que impedem o clube de contratar jogadores, o transfer ban. Vai acontecer até o final do mês, vamos resolver todas as questões e não é uma só, tem mais. Estamos resolvendo os problemas que estão acarretando transfer ban. Paralelamente a isso, tínhamos situações de pendências com jogadores. Também vamos zerar isso - comentou Alexandre Leitão, CEO do clube, em entrevista coletiva.

A cúpula do Imortal espera usar uma venda recente para encerrar o transfer ban. O atacante Alysson foi negociado ao Aston Villa, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus - o Grêmio tem 80% dos direitos do jogador.

- Temos que vender ativo para cobrir caixa, terminar o ano, pagar atrasados. Se o clube tivesse em situação saudável, esse recurso entra e você investe em outro ativo. Não estamos nesta situação. Nem falo de dívidas de curto prazo, estou falando só de operação do clube, de dia a dia - completou Leitão.