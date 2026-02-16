Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após empate com o Juventude

O Grêmio empatou com o Juventude por 1 a 1, na tarde deste domingo (15), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Após a partida, torcedores do Tricolor Gaúcho mandaram um recado ao técnico Luís Castro.

Tetê abriu o placar para o Grêmio contra o Juventude ainda no primeiro tempo, mas Patryck igualou para os visitantes na etapa complementar. O Tricolor ainda teve um jogador a mais nos minutos finais, após a expulsão de Léo Índio, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para garantir a vitória em casa.

Nas redes sociais, torcedores do Grêmio não curtiram o empate com o Juventude e mandaram um recado ao técnico Luís Castro. Veja os comentários sobre o treinador português abaixo:

Jogadores do Grêmio e do Juventude em ação (Foto: Reprodução/X/Fernando Alves/ECJ)

Veja comentários sobre Luís Castro

Como foi o jogo entre Grêmio e Juventude

O Grêmio controlou a primeira etapa contra o Juventude e foi superior ao adversário. Com mudanças no meio-campo promovidas por Luís Castro, a equipe pressionou a saída de bola do Juventude e criou as principais chances. Aos nove minutos, Dodi obrigou Jandrei a fazer boa defesa em chute de fora da área. Pavon e Tetê buscavam jogadas individuais pelas pontas, mas esbarravam na defesa bem postada dos visitantes.

Aos 38 minutos de Grêmio x Juventude, a persistência gremista foi recompensada. Willian recebeu pela meia-esquerda e cruzou na medida para Tetê, que se antecipou à marcação e cabeceou no canto de Jandrei: 1 a 0. Foi a primeira finalização certeira do aniversariante do dia, que completou 25 anos. Nos acréscimos, o Juventude respondeu em transição rápida com Manuel Castro, mas a bola passou à esquerda do gol de Weverton.

O segundo tempo começou com outra postura do Juventude. Aos 11 minutos, Gabriel Pinheiro deu belo passe para Patryck, que invadiu a área pelas costas da defesa gremista e soltou uma bomba para empatar a partida. O gol mudou a dinâmica do jogo, e os visitantes quase viraram aos 20, quando Taliari finalizou para grande defesa de Weverton.

Aos 37 minutos, Léo Índio, que acabara de entrar, acertou um cotovelo em Arthur em disputa pela bola. Após revisão do VAR, o zagueiro do Juventude foi expulso. Com um jogador a mais por cerca de dez minutos (sete de acréscimos), o Grêmio pressionou, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol. A torcida gremista vaiou o time ao final da partida.