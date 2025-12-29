Grêmio paga dívida por Arezo e libera transfer ban

O Grêmio acertou o pagamento da dívida com o Granada, da Espanha, pela compra do atacante Arezo. O Tricolor, agora, espera a Fifa tirar o transfer ban para poder fazer contratações.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A punição foi imposta em novembro e impossibilitava o registro de novos jogadores por três janelas de transferências. A pendência de R$ 7 milhões foi paga na semana passada, sob gestão do novo presidente Odorico Roman.

Contratado em 2024, Arezo custou 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, na cotação da época). O Tricolor tinha pago R$ 10 milhões e devia o restante ao time espanhol.

continua após a publicidade

Com o débito quitado, o Imortal pode registrar o técnico Luís Castro e se movimentar no mercado.

Arezo pode dar novo transfer ban ao Grêmio

Outro negócio envolvendo Arezo, contudo, também pode implicar em novo transfer ban. O River Plate, do Uruguai, tem 50% dos direitos econômicos do centrovante e acionou a Fifa por não receber 150 mil euros (R$ 900 mil) do empréstimo do jogador ao Peñarol neste ano, que foi acertado em 300 mil euros (R$ 1,8 milhão, na cotação da época).

Para 2026, inclusive, o Grêmio aceitou emprestar o atacante novamente para o time uruguaio. No novo acordo, o Tricolor receberá 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões, na cotação atual), a serem divididos com o River Plate-URU, e colocou uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões).

continua após a publicidade

A cúpula do Imortal espera usar uma venda recente para encerrar pendências urgentes. O atacante Alysson foi negociado ao Aston Villa, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus - o Grêmio tem 80% dos direitos do jogador.

Na semana retrasada, o Tricolor pagou dezembro e o 13º salário dos jogadores.