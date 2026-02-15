Grêmio e Juventude empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (15), na Arena, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Tetê abriu o placar para os mandantes ainda no primeiro tempo, mas Patryck igualou para os visitantes na etapa complementar. O Tricolor ainda teve um jogador a mais nos minutos finais, após a expulsão de Léo Índio, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para garantir a vitória em casa.

Com o resultado, a vaga na final do Gauchão será decidida no próximo domingo (22), às 18h, no Alfredo Jaconi. Quem vencer avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo segue completamente aberto, já que o Juventude jogará diante de sua torcida, enquanto o Grêmio precisa mostrar evolução após uma atuação de altos e baixos na Arena.

Como foi o jogo entre Grêmio e Juventude?

O Grêmio controlou a primeira etapa e foi superior ao adversário. Com mudanças no meio-campo promovidas por Luís Castro, a equipe pressionou a saída de bola do Juventude e criou as principais chances. Aos nove minutos, Dodi obrigou Jandrei a fazer boa defesa em chute de fora da área. Pavon e Tetê buscavam jogadas individuais pelas pontas, mas esbarravam na defesa bem postada dos visitantes.

Aos 38 minutos, a persistência gremista foi recompensada. Willian recebeu pela meia-esquerda e cruzou na medida para Tetê, que se antecipou à marcação e cabeceou no canto de Jandrei: 1 a 0. Foi a primeira finalização certeira do aniversariante do dia, que completou 25 anos. Nos acréscimos, o Juventude respondeu em transição rápida com Manuel Castro, mas a bola passou à esquerda do gol de Weverton.

Jogadores do Grêmio e do Juventude em ação (Foto: Reprodução/X/Fernando Alves/ECJ)

O segundo tempo começou com outra postura do Juventude. Aos 11 minutos, Gabriel Pinheiro deu belo passe para Patryck, que invadiu a área pelas costas da defesa gremista e soltou uma bomba para empatar a partida. O gol mudou a dinâmica do jogo, e os visitantes quase viraram aos 20, quando Taliari finalizou para grande defesa de Weverton.

Aos 37 minutos, Léo Índio, que acabara de entrar, acertou um cotovelo em Arthur em disputa pela bola. Após revisão do VAR, o zagueiro do Juventude foi expulso. Com um jogador a mais por cerca de dez minutos (sete de acréscimos), o Grêmio pressionou, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol. A torcida gremista vaiou o time ao final da partida.

O que vem por aí?

O Grêmio volta a enfrentar o Juventude no dia 22, às 18h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na sequência, a equipe tem compromisso diante do Atlético-MG, em casa, no dia 25, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, recebe o Red Bull Bragantino, também na Arena, no dia 12 de março.

O Juventude concentra atenções inicialmente no duelo decisivo contra o Grêmio. Após o confronto estadual, a equipe inicia sua trajetória na Série B. O time enfrenta o Avaí, fora de casa, no dia 21 de março, e depois recebe o Novorizontino, em partida prevista para o dia 31.

