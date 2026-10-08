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Autor de gol em última vitória do Grêmio em Gre-Nais no Brasileiro, André Henrique relembra momento: 'Mágico'

Herói do último Gre-Nal, atacante marcou um dos gols do 3 a 2 no Beira-Rio; Ao L!, falou sobre a importância do momento

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 14:41
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André Henrique comemora
André Henrique comemora gol (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio busca voltar a vencer o Inter pelo Brasileirão. A última vitória do Tricolor no Gre-Nal pela competição aconteceu em 21 de setembro de 2026, no Beira-Rio, em um clássico que terminou com triunfo gremista por 3 a 2.

Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson marcaram os gols do Grêmio naquela partida. O resultado encerrou o clássico com festa dos visitantes no estádio colorado. A nova oportunidade de buscar a vitória é neste domingo, dia 11 de outubro, na Arena.

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Para André Henrique, o duelo ganhou um significado especial. O atacante, que atualmente defende o Göztepe, da Turquia, não sabia que aquele seria seu último Gre-Nal com a camisa do Grêmio.

ANDRÉ HENRIQUE EM AÇÃO PELO GRÊMIO EM CAMPO COM A BOLA NOS PÉS
André Henrique relembrou ao L! última vitória do Grêmio em Gre-Nais (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

— Não sabia que seria meu último Gre-Nal, mas se tornou ainda mais especial com o gol e a vitória. Foi mágico viver aquilo, ganhar um dos maiores clássicos do Brasil. Recordo com muito carinho. Estarei torcendo pelo Grêmio, tenho acompanhado os jogos daqui e espero que o time saia vitorioso — relembrou.

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André Henrique disputou cinco Gre-Nais pelo Grêmio. O atacante venceu dois clássicos, perdeu três e marcou um gol no confronto.

Onde assistir ao Gre-Nal da 30ª rodada

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (11), às 17h30min, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Gre-Nal 455. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre, com transmissão para todo o Brasil pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

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