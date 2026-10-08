Autor de gol em última vitória do Grêmio em Gre-Nais no Brasileiro, André Henrique relembra momento: 'Mágico'
Herói do último Gre-Nal, atacante marcou um dos gols do 3 a 2 no Beira-Rio; Ao L!, falou sobre a importância do momento
O Grêmio busca voltar a vencer o Inter pelo Brasileirão. A última vitória do Tricolor no Gre-Nal pela competição aconteceu em 21 de setembro de 2026, no Beira-Rio, em um clássico que terminou com triunfo gremista por 3 a 2.
Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson marcaram os gols do Grêmio naquela partida. O resultado encerrou o clássico com festa dos visitantes no estádio colorado. A nova oportunidade de buscar a vitória é neste domingo, dia 11 de outubro, na Arena.
Para André Henrique, o duelo ganhou um significado especial. O atacante, que atualmente defende o Göztepe, da Turquia, não sabia que aquele seria seu último Gre-Nal com a camisa do Grêmio.
— Não sabia que seria meu último Gre-Nal, mas se tornou ainda mais especial com o gol e a vitória. Foi mágico viver aquilo, ganhar um dos maiores clássicos do Brasil. Recordo com muito carinho. Estarei torcendo pelo Grêmio, tenho acompanhado os jogos daqui e espero que o time saia vitorioso — relembrou.
André Henrique disputou cinco Gre-Nais pelo Grêmio. O atacante venceu dois clássicos, perdeu três e marcou um gol no confronto.
Onde assistir ao Gre-Nal da 30ª rodada
Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (11), às 17h30min, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Gre-Nal 455. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre, com transmissão para todo o Brasil pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere
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