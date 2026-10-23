Zagueiro do Bragantino atinge feito histórico diante do Palmeiras

O confronto deste sábado (24) contra o Palmeiras, fora de casa, às 16h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, promete ser inesquecível para o zagueiro Alix Vinícius. Caso entre em campo no Allianz Parque, o defensor do Red Bull Bragantino completará a marca de 200 jogos como atleta profissional.

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lix Vinícius celebra a marca de 200 partidas profissionais diante do Palmeiras (Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

Contratado pelo Massa Bruta em 2025, Alix se consolidou como peça importante no setor defensivo paulista. Com quase 50 atuações pelo clube de Bragança Paulista — incluindo o histórico gol anotado diante do River Plate no Monumental de Núñez, pela Sul-Americana de 2025 —, o baiano de Simões Filho celebrou a conquista pessoal.

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— É uma marca muito importante e que me deixa bem feliz. Isso mostra que todo o esforço e dedicação que tenho desde o meu início de carreira vêm dando certo. Poder alcançar uma marca dessa mostra que estou no caminho certo. Só tenho a agradecer a todos os clubes por que passei e principalmente ao Bragantino, um clube especial na minha vida — destacou o zagueiro.

Invicto há três jogos e de olho na tabela

O Bragantino chega ao confronto ocupando a 10ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Embalado por uma sequência de três partidas de invencibilidade, Alix projeta um duelo duro, mas confia no trabalho do elenco.

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— É um momento decisivo da temporada. Nas últimas três partidas estamos invictos e vamos trabalhar bastante para seguir somando pontos. Sabemos da dificuldade do jogo contra o Palmeiras, mas o nosso time está preparado — concluiu.

Antes de desembarcar em Bragança Paulista, Alix passou por Tigres do Brasil, Artsul, Cabofriense, Fortaleza, Volta Redonda e Atlético-GO, clube onde conquistou o Campeonato Goiano e disputou 98 partidas.