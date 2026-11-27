O Botafogo conheceu seu grupo e a tabela da Taça Guanabara 2027, a primeira fase do Campeonato Carioca. O Glorioso está no Grupo B, ao lado do Fluminense, e estreará no dia 13 de janeiro, em casa, contra o Sampaio Corrêa. A final está prevista para o dia 7 de março.

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Na chave da equipe alvinegra estão, além do rival Fluminense, Americano, campeão da Série A2, Boavista, Madureira e Portuguesa. A equipe terá o primeiro clássico na terceira rodada, contra o Vasco, e o segundo na quinta, contra o Flamengo.

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Sorteio do Campeonato Carioca 2027 (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

Veja a tabela do Botafogo:

1ª rodada - 13/1/2027*

Botafogo x Sampaio Corrêa

2ª rodada - 17/1/27*

Botafogo x Bangu

3ª rodada - 20/1/27*

Vasco x Botafogo

4ª rodada - 24/1/27*

Nova Iguaçu x Botafogo

5ª rodada - 31/1/27*

Botafogo x Flamengo

6ª rodada - 8/2/27*

Volta Redonda x Botafogo

*As datas são apenas base do calendário da Ferj.

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Novidades

A Ferj sugeriu que as equipes jogassem sem as equipes principais até a segunda rodada do torneio. Os clubes terão 15 dias para definir essa questão. No entanto, será obrigatória a presença dos atletas a partir da terceira rodada. Nesta temporada, a obrigatoriedade foi a partir da quinta.

Outra novidade para o Carioca de 2027 será a final em jogo único. Outras mudanças ainda serão definidas em breve. A implementação do cartão azul e da entrevista pós-jogo dos árbitros será decidida em uma reunião em dezembro.

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Entre as novidades para a edição está o nome do troféu, que homenageará Evaristo de Macedo.