Botafogo conhece tabela do Campeonato Carioca 2027; estreia será contra o Sampaio Corrêa
Glorioso está no Grupo B ao lado do rival Fluminense; previsão é de final no dia 7 de março
O Botafogo conheceu seu grupo e a tabela da Taça Guanabara 2027, a primeira fase do Campeonato Carioca. O Glorioso está no Grupo B, ao lado do Fluminense, e estreará no dia 13 de janeiro, em casa, contra o Sampaio Corrêa. A final está prevista para o dia 7 de março.
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Na chave da equipe alvinegra estão, além do rival Fluminense, Americano, campeão da Série A2, Boavista, Madureira e Portuguesa. A equipe terá o primeiro clássico na terceira rodada, contra o Vasco, e o segundo na quinta, contra o Flamengo.
Veja a tabela do Botafogo:
1ª rodada - 13/1/2027*
Botafogo x Sampaio Corrêa
2ª rodada - 17/1/27*
Botafogo x Bangu
3ª rodada - 20/1/27*
Vasco x Botafogo
4ª rodada - 24/1/27*
Nova Iguaçu x Botafogo
5ª rodada - 31/1/27*
Botafogo x Flamengo
6ª rodada - 8/2/27*
Volta Redonda x Botafogo
*As datas são apenas base do calendário da Ferj.
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Novidades
A Ferj sugeriu que as equipes jogassem sem as equipes principais até a segunda rodada do torneio. Os clubes terão 15 dias para definir essa questão. No entanto, será obrigatória a presença dos atletas a partir da terceira rodada. Nesta temporada, a obrigatoriedade foi a partir da quinta.
Outra novidade para o Carioca de 2027 será a final em jogo único. Outras mudanças ainda serão definidas em breve. A implementação do cartão azul e da entrevista pós-jogo dos árbitros será decidida em uma reunião em dezembro.
Entre as novidades para a edição está o nome do troféu, que homenageará Evaristo de Macedo.
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