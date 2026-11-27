Depois de 41 anos, o Vila Nova-GO está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (27), o time goiano venceu o rival Atlético-GO por e a 0, no OBA, e garantiu a vaga na elite do futebol brasileiro. Para isso, contou com a ajuda de um especialista no assunto: Guto Ferreira, o "rei do acesso".

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Depois do empate em 1 a 1 no Antônio Accioly, o Vila Nova contou com gols de João Vieira e Junior Barreto, contra, após finalização de Dudu, para vencer por 2 a 0 pelo jogo de volta dos playoffs da Série B do Brasileirão.

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O resultado colocou o Vila Nova na Série A depois de 41 anos. A última vez em que o clube goiano esteve na elite do futebol brasileiro foi em 1985. Naquele ano, a Taça Ouro, como foi conhecida a primeira divisão nacional naquela temporada, teve 44 times, e o Vila terminou em 28º lugar.

Dessa forma, será a primeira vez em que o Vila Nova vai disputar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Além do clube goiano, Novorizontino e Juventude já haviam conquistado o acesso para a Série A.

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Neste sábado (28), Fortaleza e Criciúma decidem a última vaga na Série A. No primeiro jogo, o clube catarinense, em casa, venceu por 1 a 0 e tem a vantagem para a partida das 20h (de Brasília), no Castelão.

Quantos acessos o Guto Ferreira tem?

Com o Vila Nova na Série A, o técnico Guto Ferreira chegou a incrível marca de cinco acessos conquistados para a elite do futebol brasileiro

Ponte Preta (2014)

Bahia (2016)

Sport (2019)

Remo (2025)

Vila Nova (2026)

Guto Ferreira ainda reivindica o acesso com o Internacional em 2017. Naquela Série B, o técnico comandou o Colorado em 32 jogos e foi demitido a três rodadas do fim da competição, quando o Inter ainda não tinha a vaga matematicamente assegurada. Na partida, seguinte, sob o comando de Odair Hellmann, o clube gaúcho carimbou o acesso com um empate.

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