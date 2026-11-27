Fluminense anuncia renovação de contrato com ídolo Germán Cano
Atacante argentino irá se despedir do Tricolor na próxima temporada
O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta-feira (27), a renovação de contrato de Germán Cano. O ídolo tricolor, que tinha vínculo com o Flu até dezembro deste ano, assinou um novo acordo válido até o meio de 2027, quando irá se despedir do clube das Laranjeiras. O jogador aceitou uma redução salarial para permanecer na equipe.
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— Uma felicidade muito grande. Terei mais tempo para fazer mais gols, conquistar mais coisas e realizar sonhos com o Fluminense. São os últimos capítulos da minha história. Estou muito feliz. Sentimento de carinho e gratidão pelo clube e pela torcida. Tenho certeza que teremos muitos mais momentos especiais. Vou dar o meu melhor para conquistarmos mais coisas juntos — afirmou Germán Cano ao site do Fluminense.
Após o fim do contrato com o Fluminense, no meio de 2027, Germán Cano irá decidir o seu futuro no futebol. Quando o vínculo com o clube se encerrar, o atacante terá 39 anos.
No Fluminense desde 2022, Germán Cano virou um dos grandes ídolos da história tricolor. Ele conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois Campeonatos Cariocas (2022 e 23). Foram, até aqui, 114 gols marcados em 241 partidas.
Aos 38 anos, Cano perdeu espaço no elenco tricolor em 2026. Na atual temporada, marcada por lesões, ele disputou 16 partidas e fez um gol. O atacante ficou atrás de Hulk e Castillo na disputa por uma vaga no time.
Entre outras marcas alcançadas desde 2022, Cano é o segundo maior artilheiro do Fluminense no século XXI e, entre os atletas estrangeiros, é o terceiro maior goleador da história do clube e o quinto jogador com mais partidas pelo Tricolor.
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