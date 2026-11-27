O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, marcou presença no sorteio do Campeonato Carioca, na tarde desta sexta-feira (27), representando o clube. Após o evento, o mandatário, em entrevista, falou do momento da equipe no Brasileirão, sob o comando de Tite, e destrinchou a situação envolvendo a transição de gestão para a chegada da GDA Luma Capital na SAF.

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Com Tite, o Botafogo não conseguiu evoluir e chegou nas duas últimas rodadas do Brasileirão com chances reais de rebaixamento. João Paulo avaliou o trabalho do treinador e reconheceu que deixa a desejar, mas destacando o trabalho diário.

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— Tite é um profissional muito experiente, com duas Copas do Mundo, multicampeão. Acho que o Botafogo ainda não teve o melhor desempenho dentro de campo. Acho que ele está buscando isso. O grupo está muito comprometido com ele, e eu tenho certeza de que nada resiste ao trabalho, e o trabalho dele é muito forte. O importante é que os atletas estão muito comprometidos com ele. Acho que o Botafogo vai passar a ter resultados melhores — disse o presidente do Botafogo.

Sobre a chegada da GDA Luma, de Gabriel de Alba, João Paulo explicou os diversos aportes feitos pelo mexicano para manter a operação do clube em dia. A expectativa é que o empresário assuma à frente logo após a recuperação judicial ser aprovada por maioria dos credores.

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João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— O Botafogo está em processo de recuperação judicial, e alguns mecanismos são usados nesse processo. O empréstimo DIP (mecanismo utilizado por empresas em recuperação judicial para conseguir financiamento durante o processo) é um deles, e o Botafogo está nesse processo de reestruturação — explicou.

— Eu entendo que há uma ansiedade muito grande de todo mundo. Uma ansiedade muito grande dos torcedores, porque a quantidade de más notícias que o torcedor vem tendo desde 2025 a 2026 agora dá uma crise de ansiedade muito alta. Mas as pessoas podem saber que nós estamos trabalhando, devem saber que o Botafogo passa por essa reestruturação financeira, que o Botafogo colocou 320 milhões de reais no caixa dos últimos meses, que o Botafogo pagou muitas dívidas, que o Botafogo se acertou com os atletas e que o futuro do Botafogo nessa caminhada vai ser bom. Nós vamos conseguir reorganizar o clube — concluiu.

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