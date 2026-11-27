Novidades! Confira escalação do Cruzeiro contra o Fluminense
Raposa conta com retornos importantes para enfrentar o Fluminense
A Raposa terá mudanças importantes contra o Fluminense nesta sexta-feira (27) em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge contou com retornos importantes na escalação do Cruzeiro, com nove novidades em relação ao último jogo.
Kaio Jorge e Gerson, que cumpriram suspensão contra a Chapecoense, estão de volta no Rio de Janeiro e estão à disposição. Felipe Morais se recuperou de uma contusão muscular e também é opção contra o Tricolor.
São baixas para o duelo: Lucas Romero, João Marcelo, Sinisterra, Arroyo e Gabriel Rojas.
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Escalação do Cruzeiro
Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Zé Lucas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Kaio Jorge
Fluminense x Cruzeiro
Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. Enquanto o Tricolor tenta alcançar os mineiros e confirmar sua vaga na Libertadores de 2027, a Raposa busca mais uma vitória para garantir matematicamente a terceira colocação. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
O Fluminense chega embalado para o compromisso no Maracanã. Na quarta colocação, com 63 pontos, o time carioca venceu seus últimos quatro jogos pelo Brasileirão e tenta manter a sequência positiva diante de sua torcida.
Na rodada passada, a equipe tricolor superou o Mirassol por 1 a 0. Agora, uma nova vitória pode aproximar o Fluminense do Cruzeiro na classificação e confirmar matematicamente a presença do clube na próxima edição da Libertadores.
O Cruzeiro, por sua vez, também vive grande fase na competição. Terceiro colocado, com 66 pontos, o time mineiro acumula seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega ao Rio de Janeiro depois de vencer a Chapecoense por 2 a 1.
Com a possibilidade de assegurar a terceira posição de forma antecipada, a Raposa busca mais três pontos fora de casa. O confronto também representa uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o próprio Fluminense na reta final da temporada.
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