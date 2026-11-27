Após reunião com presidente, organizada do Botafogo cancela protesto na sede social
Cobranças foram direcionadas principalmente ao presidente João Paulo e ao diretor Léo Coelho
Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem cancelou o protesto marcado para esta sexta-feira (27), às 18h, que aconteceria na sede de General Severiano. Lideranças estiveram reunidas com o presidente João Paulo Magalhães Lins na parte da manhã.
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As principais cobranças, publicadas nas redes sociais ao longo da semana, foram elas saídas do presidente do clube social, João Paulo Magalhães Lins, quem está à frente desde a saída de John Textor, do diretor de futebol, Léo Coelho, e do presidente do Conselho de Administração da SAF, Estêvão Prates Benincá.
A organizada divulgou comunicado dias antes, convocando membros, simpatizantes e demais torcedores para ocupação de General Severiano. Agora, o foco virou para convocar os alvinegros para a partida de sábado, contra o Bahia, no Nilton Santos, que deve estar lotado para apoiar o time na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.
— Essa decisão não deve ser confundida com silêncio, recuo ou qualquer tipo de conivência. A Fúria Jovem seguirá apoiando o BOTAFOGO dentro de campo, fazendo sua parte para tirar o clube dessa situação, mas também continuará cobrando, e cobrando forte, toda essa corja que hoje ocupa o Social. A RUA DE FOGO, conforme anunciado, está mantida! Haverá também ações na arquibancada durante o primeiro e o segundo tempo, e a Fúria Jovem convoca todos os botafoguenses a somarem forças nessa batalha — explicou a uniformizada, em nova publicação.
Conforme apurou a reportagem do Lance!, a segurança da sede social do Botafogo foi reforçada desde o início do dia. A expectativa era de centenas de torcedores nas dependências do clube.
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João Paulo Magalhães, eleito no fim de 2024, assumiu as rédeas da SAF por contrato após a saída de John Textor, que aconteceu no primeiro semestre. O mandatário do clube social lidera o projeto atualmente, aguardando o desfecho da recuperação judicial para a chegada da GDA Luma, do empresário mexicano Gabriel de Alba.
Prestes a celebrar dois anos do título da Libertadores, o Botafogo está em 14º no Brasileirão, com apenas 43 pontos e chances reais de rebaixamento. O Glorioso volta a campo no sábado (28), no Nilton Santos, contra o Bahia, pela 37ª rodada, precisando de uma vitória para se livrar do descenso.
Leia a nota completa da organizada do Botafogo:
"Diante de tudo que vem acontecendo com o Botafogo, a Fúria Jovem anunciou a realização de um protesto nesta sexta-feira, em General Severiano, como forma de manifestar sua insatisfação e cobrar respostas, responsabilidade e respeito à instituição Botafogo de Futebol e Regatas.
Entretanto, diante da batalha que o clube terá neste sábado e da importância dos três pontos, a torcida decidiu CANCELAR o ato previsto para hoje.
Essa decisão não deve ser confundida com silêncio, recuo ou qualquer tipo de conivência. A Fúria Jovem seguirá apoiando o BOTAFOGO dentro de campo, fazendo sua parte para tirar o clube dessa situação, mas também continuará cobrando, e cobrando forte, toda essa corja que hoje ocupa o Social.
A torcida exige profissionalismo, planejamento, competência e reforços à altura da camisa do Botafogo já no início da próxima temporada. Todo e qualquer amadorismo, irresponsabilidade ou incompetência à frente do clube continuará sendo fiscalizado pela Fúria Jovem e por todo o coletivo de botafoguenses!
A RUA DE FOGO, conforme anunciado, está mantida! Haverá também ações na arquibancada durante o primeiro e o segundo tempo, e a Fúria Jovem convoca todos os botafoguenses a somarem forças nessa batalha.
Assim como a torcida promoveu uma gigantesca mobilização em outro país, levando o time à Glória Eterna, lutará, mais uma vez, para tirar o clube dessa situação!
O apoio jamais será incondicional a quem dirige. O COMPROMISSO da Fúria Jovem é com o Botafogo.
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