Fluminense anuncia extensão de contrato de Wesley Natã
Vínculo do atleta ia até a temporada de 2028
O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta-feira (27), a extensão de contrato do atacante Wesley Natã, de 18 anos. Criado em Xerém, o jovem tinha vínculo com o Tricolor até maio de 2028.
Com acerto, a parceria foi renovada até dezembro de 2030 e assinada no CT Carlos Castilho.
➡️Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalaçõe
– Me sinto realizado. Cheguei no Fluminense com nove anos de idade, ainda menino, cheio de sonhos. O Fluminense me ensinou muita coisa. Me moldou como atleta, como homem, como cidadão. Orgulho de ser um Moleque de Xerém – disse Wesley Natã após renovação de contrato com o Fluminense.
– Agradecer a minha família e staff por toda ajuda até aqui. Realizei um sonho de criança. Tenho outros para alcançar com essa armadura tricolor – destacou.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Trajetória de Wesley Natã no Fluminense
Wesley Natã chegou ao Fluminense aos nove anos, em 2017. Na época, o jogador atuava no futsal do Tricolor. Nesta temporada, fez parte do elenco que conquistou a Taça Guanabara, sendo o único Moleque de Xerem nascido em 2008 a estrar no elenco profissional.
➡️Joia do Fluminense, Richard Wendel vira assunto no exterior e atrai olhares de gigantes
Nas categorias de base, ele conquistou Taça Guanabara Sub-20, o bicampeonato brasileiro Sub-17 e a inédita Copa do Brasil da categoria, em 2024. Com o destaque, também ganhou oportunidade na Seleção Brasileira Sub-17, conquistando o Sul-Americano em 2025.
Destaque da base tricolor, ele marcou seu primeiro gol na semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras.
Mais LANCE!
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Inteligência artificial crava placar em Fluminense x Cruzeiro pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Maracanã
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Fluminense fecha compra de promessa norte-americana após destaque no Sub-20
Stiven Jimenez, de 19 anos participou da conquista invicta da Taça Guanabara Sub-20
Fluminense encaminha renovação de contrato de Germán Cano
Contrato do atacante termina em dezembro; novo vínculo teria duração de seis meses
Joia do Fluminense, Richard Wendel vira assunto no exterior e atrai olhares de gigantes
Lateral-esquerdo de 17 anos entrou no radar de Liverpool e Chelsea após boas atuações pela Seleção Brasileira; jovem soma um gol e duas assistências na competição
Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca
Fluminense tem interesse no jogador para 2027
Richard Wendel, do Fluminense, é destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Lateral já havia sido decisivo na estreia da competição, contra a Irlanda
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Marcão avalia fase de Hulk, vaiado pela torcida do Fluminense
Atacante de 40 anos não marca há mais de dois meses e recebeu vaias na vitória contra o Mirassol
Xerém dá resposta, e Fluminense colhe frutos da base na reta final da temporada
Gol decisivo de Riquelme Felipe contra o Mirassol reforça importância dos jovens formados no clube
Hulk vira assunto em Fluminense x Mirassol: 'Deslocado da realidade'
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Mirassol no Brasileirão
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
Riquelme marca no fim, e Fluminense vence o Mirassol no Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, acompanhe em tempo real
Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Mirassol
Tricolor busca acesso direto para a fase de grupos da Libertadores
Apenas três brasileiros venceram o Boca Juniors em finais; relembre
Derrota do Atlético-MG na Sul-Americana amplia histórico de conquistas dos argentinos
Inteligência artificial apontou placar de Fluminense e Mirassol
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Mirassol: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.