Vitória bate o Bragantino e ultrapassa o Corinthians
Leão se distanciou do Z4 com o triunfo dentro de casa
Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentaram na noite desta quinta-feira (19), no Barradão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Dentro de casa, o Leão aproveitou suas chances no primeiro tempo e venceu por 2 a 1.
Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 41 pontos e ultrapassou Corinthians e Mirassol, chegando à 14ª posição. Enquanto isso, o Massa Bruta ficou na nona colocação, com 47 pontos.
Como foi o jogo
O Vitória começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo aos três minutos, com Brítez, de cabeça, após cobrança de falta de Erick. O Bragantino tentou assumir o controle das ações, mas encontrou dificuldades para furar a marcação rubro-negra. Com bons contra-ataques, o Leão ampliou aos 23 minutos. Mateus Silva cruzou pela direita, e Renê antecipou a defesa para marcar o segundo.
O Bragantino quase teve a chance de diminuir aos 31 minutos, quando o árbitro marcou pênalti após queda de Wallace Yan na área, mas a decisão foi anulada depois de revisão do VAR. A equipe paulista seguiu com mais posse de bola no campo ofensivo, mas sem encontrar espaços. Já nos acréscimos, o Vitória chegou a marcar novamente com Erick, porém o gol foi anulado por impedimento de Tarzia na origem da jogada.
Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino seguiu com mais posse de bola, mas encontrando muitas dificuldades para criar chances claras de gol. Aos 25 minutos, Wallace Yan teve boa chance na área, mas parou em Arcanjo. Mas instantes depois, Vinicinho fez cruzamento pela direita e Mosquera complementou para o gol e diminuiu para a equipe de Bragança Paulista.
Aos 38 minutos, Renato Kayser teve a chance de matar o jogo em saída errada de Gustavo Marques, mas Volpi fez milagre e manteve o Massa Bruta vivo. Instantes depois, o goleiro foi exigido mais uma vez, em finalização de Marinho. A resposta paulista veio com Wallace Yan, mas a finalização passou por cima do gol.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha técnica de Vitória x Red Bull Bragantino
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)
Escalação do Vitória: Arcanjo; Jamerson, Brítez, Cacá, Mateusinho; Martínez, Baralhas, Matheuzinho; Tarzia, Erick, Renê
Escalação do Red Bull Bragantino: Volpi; Sant Ana, Marques, Rodríguez, Juninho Capixaba; Ramires, Fabinho, Wallace Yan; Herrera, Fernando, Sasha
Arbitragem
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
Mais LANCE!
Pedro Emanuel valoriza resultado e critica gramado de São Januário
Vasco venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário
Veja gol em São Paulo x Fluminense: Hércules abre o placar
Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira (19)
Vídeo: Rafael ganha desenho, e trio de ataque é tietado na chegada do São Paulo ao Morumbis
Lucas Moura, Artur e Calleri foram alguns dos mais procurados pelos pequenos torcedores; Dorival Júnior também parou para atender as crianças antes do duelo com o Fluminense
Dorival muda escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense no Morumbis
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão
Gol perdido em Vasco x Internacional gera revolta: 'Inacreditável'
Cruz-Maltino vence, elimina risco de rebaixamento e deixa Inter no Z4
AO VIVO: acompanhe São Paulo 0x1 Fluminense pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Internacional pelo Brasileirão
Cruz-Maltino vence, elimina risco de rebaixamento e deixa Inter no Z4
Depois de 13 anos, jogo do Zico não será no Maracanã; veja local
Jogo beneficente do Zico acontece desde 2004
Seda sem filtro: programa aborda perda de pontos por atrasos, Seleção e eleição na Fifa
Reunião de clubes com CBF e adversários de Infantino estão entre os temas da semana
Dudu se destaca no Vila Nova e chega aos playoffs como peça-chave do acesso
Volante de 24 anos soma cinco gols, lidera o elenco em desarmes e foi contratado em definitivo pelo Tigre após temporada de afirmação
Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
Sosa e Thiago Mendes voltam à equipe titular
Vasco vence o Inter em casa e mantém vivo sonho da Libertadores
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Corinthians cria memorial após racismo contra Carlos Miguel em Derby
Cadeira retirada da Neo Química Arena retorna com homenagem ao ex-lateral Wladimir
São Paulo terá decisões sobre contratos e elenco antes de definir 2027
Clube terá de resolver situações de jogadores fora dos planos de Dorival e avaliar cinco atletas que retornam de empréstimo ao fim da temporada
Por Botafogo e Cruzeiro, Tite tem pouco mais de 20% de aproveitamento no Brasileirão
Contra o Corinthians, o técnico teve sua oitava derrota
Kaio César abre o jogo sobre possível permanência no Corinthians
Atacante revela desejo de seguir no clube em 2027
Daniel Penha não seguirá no Avaí e recebe sondagens de clube do Brasileirão
Meia estava emprestado pelo Atlético-MG e despertou o interesse de uma equipe paulista da Série A e de outras duas da Série B
A última taça de Tite no Corinthians: Love e Fábio Santos abrem o baú de 2015
Campeões relembram bastidores, desafios e a importância do treinador
Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino