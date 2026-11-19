Daniel Penha não seguirá no Avaí e recebe sondagens de clube do Brasileirão
Meia estava emprestado pelo Atlético-MG e despertou o interesse de uma equipe paulista da Série A e de outras duas da Série B
Daniel Penha não seguirá no Avaí para a próxima temporada. Emprestado pelo Atlético-MG, o meia fez uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e despertou o interesse de três clubes para a sequência da carreira, conforme apurou o Lance!.
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Uma equipe de São Paulo que disputa a Série A entrou em contato com o jogador e demonstrou interesse em sua contratação. O clube, porém, deseja aguardar o fim do Brasileirão, previsto para 3 de dezembro, para discutir valores e os próximos passos da negociação.
O meio-campista também está na mira de dois times que disputam os playoffs da Série B. Ambos sinalizaram interesse em contratá-lo caso consigam o acesso à elite do futebol brasileiro. Daniel Penha, por sua vez, deseja seguir atuando no Brasil em 2027.
Números de Daniel Penha pelo Avaí
Daniel Penha disputou 25 partidas pelo Avaí na temporada, sendo titular em 24 delas. Em 1.947 minutos em campo, o meia marcou seis gols e distribuiu duas assistências, totalizando oito participações diretas em gols.
De acordo com dados do "Sofascore", o jogador também registrou médias de 2,4 finalizações e 2,0 passes decisivos por partida. Além disso, teve 75% de aproveitamento nos passes, com 25,5 acertos por jogo.
Outro dado que chama a atenção é a produção ofensiva: Penha marcou seis gols diante de uma expectativa de 4,31 gols esperados (xG), superando a projeção estatística da plataforma.
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