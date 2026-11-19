O atacante Kerwin Vargas, do Athletico-PR, entrou para a história do Campeonato Brasileiro de 2026. Na partida contra o Flamengo, pela 35ª rodada, o colombiano marcou um gol de 64,3 metros de distância e estabeleceu a maior marca da competição desde 2019, de acordo com levantamento feito pelo "Sofascore".

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O golaço saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois de a defesa do Athletico-PR afastar um escanteio cobrado pelo Flamengo, Vargas iniciou uma tabela com Zapelli e, ainda antes de ultrapassar a linha do meio-campo, arriscou um chute de longa distância. A bola ganhou altura, encobriu o goleiro Rossi e morreu no fundo da rede. Veja o lance!

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Com a marca, o atacante superou o antigo recorde, que pertencia a Gilberto. Em 2023, quando defendia o Bahia, o jogador marcou de 62,4 metros na vitória por 6 a 4 sobre o Goiás.

O terceiro lugar da lista pertence a J. Robert, do Grêmio, que balançou as redes de uma distância de 47,9 metros contra o São Paulo, em 2021.

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Veja os gols mais distantes do Brasileirão desde 2019

1 . Kerwin Vargas (Athletico-PR) – 64,3 metros, contra o Flamengo, em 2026; 2 . Gilberto (Bahia) – 62,4 metros, contra o Goiás, em 2023; 3 . J. Robert (Grêmio) – 47,9 metros, contra o São Paulo, em 2021.

Dados são do Sofascore

Quem é Kerwin Vargas?

Autor do gol histórico, Kerwin Vargas tem 24 anos e entrou para a lista das contratações mais caras da história do Athletico-PR. O colombiano ocupa a terceira posição no ranking do clube, atrás apenas de Vitor Roque e Kevin Viveros.

Em junho de 2026, o Furacão investiu US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,3 milhões na cotação da época) para contratar o atacante junto ao Charlotte FC, dos Estados Unidos.

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Nascido em Bogotá, na Colômbia, Vargas passou pelas categorias de base do Boca Juniors e da Academia Europea, ambos de seu país natal. A carreira profissional, porém, começou em Portugal, com a camisa do Feirense.

Em 2022, o atacante se transferiu para o Charlotte FC. Pelo clube norte-americano, disputou quase 150 partidas e marcou 23 gols antes de chegar ao futebol brasileiro.

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Desde que foi contratado pelo Athletico-PR, Vargas soma 11 jogos, três gols e três assistências. O golaço contra o Flamengo foi um dos destaques de sua passagem pelo Furacão até aqui.