O programa "Seda sem filtro", que vai ao ar na Lance!TV, no YouTube, toda quinta-feira às 19h, e é apresentado pelo jornalist Vicente Seda, aborda os temas mais importantes que esquentaram os bastidores nesta semana. Desde a pressão sobre Carlos Ancelotti na Seleção Brasileira, à apresentação da CBF aos clubes sobre as regras do fair play financeiro, que passam a ficar mais severas a partir do próximo dia 30, passando também pelo fim do limite de jogos para transferências durante o Campeonato Brasileiro, e ainda as candidaturas confirmadas para a eleição na Fifa.



A disputa só ocorrerá em março do ano que vem, no Marrocos, mas nesta quarta-feira encerrou o prazo para inscrição de candidaturas. Gianni Infantino, sob pesadas críticas, especialmente da Uefa desde a Copa do Mundo, terá dois adversários: o presidente honorário da Associação de Futebol do Japão, Kozo Tashima, primeiro japonês a tentar o cargo, e Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol.



A possibilidade de perda de pontos na tabela do Brasileiro também é tema central. A partir de 2028, os clubes precisarão comprovar estarem em dia com a folha salarial com antecedência para iniciar o campeonato em igualdade com os demais. E, na Seleção Brasileira, Ancelotti e a cúpula do futebol estão sob críticas em um ano frustrante.



— Seleção Brasileira não bota mais medo em ninguém — diz o jornalista.



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