O Jogo das Estrelas, organizado por Zico, terá uma mudança de palco em 2026. Depois de 13 anos consecutivos no Maracanã, o evento beneficente será realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no dia 27 de dezembro, no Rio de Janeiro.

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A confirmação foi feita para a 22ª edição do encontro, que reúne jogadores e personalidades do esporte em uma celebração que também tem como objetivo promover a solidariedade. A programação contará com três atividades ao longo da tarde e da noite, incluindo a partida principal, que terá Zico como anfitrião.

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Jogo das Estrelas terá programação no Nilton Santos

A programação do evento em 2026 começa às 15h, com o tradicional Jogo dos Artistas, que reúne nomes da televisão, da música e de outras áreas do entretenimento. Na sequência, às 17h, está previsto um show de abertura.

O Jogo das Estrelas, principal atração da programação, terá início às 17h30. A expectativa é reunir novamente nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional em uma partida que marca o encerramento da temporada esportiva no Rio de Janeiro.

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Jogo das Estrelas do Zico será no dia 27 de dezembro (Foto: Divulgação)

Maracanã recebeu o evento por 13 anos

A mudança para o Nilton Santos encerra uma longa sequência do Jogo das Estrelas no Maracanã. A relação entre o evento e o estádio começou em 2007, quando a partida beneficente chegou pela primeira vez ao principal palco do futebol carioca.

Depois de passagens pelo Engenhão, em 2010, e pelo Morumbi, em São Paulo, nas edições de 2011 e 2012, o encontro voltou ao Maracanã em 2013. Desde então, o estádio recebeu a celebração organizada por Zico durante 13 anos consecutivos.

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Ao longo da história, o Jogo das Estrelas recebeu grandes nomes do futebol nacional e internacional. Entre os participantes de edições anteriores estão Ronaldo, Neymar, Adriano, Romário, Edmundo, Deco e Raí.

A primeira edição foi realizada em 2004, no Centro de Futebol Zico (CFZ), com entrada mediante a doação de um quilo de alimento. Desde então, o evento cresceu e se consolidou como uma das tradicionais iniciativas beneficentes do calendário esportivo brasileiro.

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Flamengo foi homenageado no Jogo das Estrelas de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/JDE)

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