Depois de 13 anos, jogo do Zico não será no Maracanã; veja local
Jogo beneficente do Zico acontece desde 2004
O Jogo das Estrelas, organizado por Zico, terá uma mudança de palco em 2026. Depois de 13 anos consecutivos no Maracanã, o evento beneficente será realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no dia 27 de dezembro, no Rio de Janeiro.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A confirmação foi feita para a 22ª edição do encontro, que reúne jogadores e personalidades do esporte em uma celebração que também tem como objetivo promover a solidariedade. A programação contará com três atividades ao longo da tarde e da noite, incluindo a partida principal, que terá Zico como anfitrião.
Jogo das Estrelas terá programação no Nilton Santos
A programação do evento em 2026 começa às 15h, com o tradicional Jogo dos Artistas, que reúne nomes da televisão, da música e de outras áreas do entretenimento. Na sequência, às 17h, está previsto um show de abertura.
O Jogo das Estrelas, principal atração da programação, terá início às 17h30. A expectativa é reunir novamente nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional em uma partida que marca o encerramento da temporada esportiva no Rio de Janeiro.
Maracanã recebeu o evento por 13 anos
A mudança para o Nilton Santos encerra uma longa sequência do Jogo das Estrelas no Maracanã. A relação entre o evento e o estádio começou em 2007, quando a partida beneficente chegou pela primeira vez ao principal palco do futebol carioca.
Depois de passagens pelo Engenhão, em 2010, e pelo Morumbi, em São Paulo, nas edições de 2011 e 2012, o encontro voltou ao Maracanã em 2013. Desde então, o estádio recebeu a celebração organizada por Zico durante 13 anos consecutivos.
Ao longo da história, o Jogo das Estrelas recebeu grandes nomes do futebol nacional e internacional. Entre os participantes de edições anteriores estão Ronaldo, Neymar, Adriano, Romário, Edmundo, Deco e Raí.
A primeira edição foi realizada em 2004, no Centro de Futebol Zico (CFZ), com entrada mediante a doação de um quilo de alimento. Desde então, o evento cresceu e se consolidou como uma das tradicionais iniciativas beneficentes do calendário esportivo brasileiro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Veja gol em Vasco x Internacional: Thiago Mendes abre o placar
Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira (19)
Seda sem filtro: programa aborda perda de pontos por atrasos, Seleção e eleição na Fifa
Reunião de clubes com CBF e adversários de Infantino estão entre os temas da semana
Dudu se destaca no Vila Nova e chega aos playoffs como peça-chave do acesso
Volante de 24 anos soma cinco gols, lidera o elenco em desarmes e foi contratado em definitivo pelo Tigre após temporada de afirmação
Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
Sosa e Thiago Mendes voltam à equipe titular
AO VIVO: Siga Vasco x Internacional pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Corinthians cria memorial após racismo contra Carlos Miguel em Derby
Cadeira retirada da Neo Química Arena retorna com homenagem ao ex-lateral Wladimir
São Paulo terá decisões sobre contratos e elenco antes de definir 2027
Clube terá de resolver situações de jogadores fora dos planos de Dorival e avaliar cinco atletas que retornam de empréstimo ao fim da temporada
Por Botafogo e Cruzeiro, Tite tem pouco mais de 20% de aproveitamento no Brasileirão
Contra o Corinthians, o técnico teve sua oitava derrota
Kaio César abre o jogo sobre possível permanência no Corinthians
Atacante revela desejo de seguir no clube em 2027
Daniel Penha não seguirá no Avaí e recebe sondagens de clube do Brasileirão
Meia estava emprestado pelo Atlético-MG e despertou o interesse de uma equipe paulista da Série A e de outras duas da Série B
A última taça de Tite no Corinthians: Love e Fábio Santos abrem o baú de 2015
Campeões relembram bastidores, desafios e a importância do treinador
Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino
Vasco lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça aposta na valorização da estética, da identidade e da cultura afro-brasileira
Corinthians seca rivais para seguir fora da zona de rebaixamento
Timão depende de tropeços de Internacional e Vitória para permanecer acima das quatro últimas posições
Atacante do Athletico-PR, Vargas marca gol mais distante do Brasileirão desde 2019; veja ranking
K. Vargas acertou chute de 64,3 metros contra o Flamengo, pela 35ª rodada, e estabeleceu novo recorde da competição
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
Fala de Abel irrita torcedores do Palmeiras: 'Palhaço'
Com a derrota, Palmeiras vê rival abrir seis pontos de vantagem