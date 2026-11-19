Dudu se destaca no Vila Nova e chega aos playoffs como peça-chave do acesso
Volante de 24 anos soma cinco gols, lidera o elenco em desarmes e foi contratado em definitivo pelo Tigre após temporada de afirmação
O Vila Nova chega aos playoffs da Série B com Dudu entre os principais destaques da equipe. Aos 24 anos, o volante se firmou como peça importante no esquema do Tigre, combinando eficiência defensiva com participação ofensiva. Na campanha que terminou com a terceira colocação, o jogador acumulou números expressivos e se prepara para os confrontos decisivos que podem garantir o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.
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O desempenho de Dudu chama atenção principalmente pelos números defensivos. Com 77 desarmes, o meio-campista ocupa a terceira posição geral da Série B no fundamento e lidera o elenco colorado. O jogador também aparece em segundo lugar no Vila Nova em duelos no chão vencidos, com 133, e disputas de bola ganhas, com 187.
Além da contribuição na marcação, o volante também tem participação importante no ataque. São cinco gols marcados na competição, número que o coloca como terceiro maior artilheiro do Vila Nova na Série B. A combinação de características fez o jogador ganhar espaço e se consolidar na equipe ao longo da temporada.
— Tem sido uma temporada muito especial e precisamos coroar tudo isso com o acesso para a Série A do Brasileirão. Vivemos momentos fantásticos até aqui e temos agora duas finais pela frente, um rival forte, um clássico local, então sabemos da importância desses jogos para todos.
Dudu ganha espaço e é contratado em definitivo pelo Vila Nova
A temporada também representa um momento de afirmação na carreira do meio-campista. Antes de chegar ao Vila Nova, Dudu passou por Floresta, Iguatu, Tirol/CEFAT, Maranhão e Anapolina.
Com boas atuações ao longo da Série B, o volante conquistou espaço no elenco e teve seu vínculo adquirido em definitivo pelo clube em agosto. Aos 24 anos, o jogador vive uma das temporadas mais importantes de sua trajetória profissional.
Vila Nova terá vantagem nos playoffs da Série B
Com 66 pontos, o Vila Nova encerrou a primeira fase na terceira colocação e garantiu vantagens importantes para a disputa dos playoffs do acesso. Além de decidir o confronto em casa, o Tigre poderá avançar com dois resultados iguais.
A preparação para o primeiro compromisso, fora de casa, tem sido intensa. Dudu destacou a concentração do elenco desde o retorno da partida contra o Fortaleza e ressaltou a importância de construir um resultado positivo antes da decisão diante da torcida colorada.
— Desde a volta da partida em Fortaleza o nosso foco passou total para esse primeiro jogo. Tem sido uma semana muito intensa de trabalho, a gente tem trabalhado bastante para poder chegar muito bem nessa primeira final. Sabemos da importância de fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado para levar a decisão para dentro de casa.
Com números expressivos na marcação e presença ofensiva, Dudu chega à reta decisiva como um dos jogadores importantes do Vila Nova na tentativa de conquistar o acesso à elite nacional.
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