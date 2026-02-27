Emprestado pelo Corinthians, Vitória anuncia a contratação do zagueiro Cacá
Defensor chega por empréstimo até o fim da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória anunciou a contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Corinthians e chega ao clube por empréstimo até o fim da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.
Relacionadas
- Corinthians
Antes de decisão no Paulistão, Corinthians iguala maior sequência sem perder em seis meses
Corinthians27/02/2026
- Futebol Feminino
Emily Lima enaltece Fiel e reconhece cobrança no Corinthians: ‘Tem que entregar 24x por 7’
Futebol Feminino26/02/2026
- Futebol Feminino
Nova treinadora do Corinthians fala sobre passagem pelo Levante, da Espanha
Futebol Feminino26/02/2026
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O reforço do Leão já foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, mas não deve ficar à disposição de Jair Ventura no Campeonato Baiano, já que as inscrições para a competição estadual estão encerradas.
— Expectativa é alta, estou ansioso para jogar junto com a torcida. Quando alguns atletas, amigos, ficaram sabendo que eu estava para vir para cá, disseram que a torcida aqui é barril, como se fala aqui na Bahia — disse Cacá.
No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.
Mesmo com negociações em andamento, Cacá esteve entre os relacionados na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, mas não entrou em campo. A possível saída do jogador, no entanto, vinha sendo discutida há algum tempo.
Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas depois ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas. Naquele momento, Dorival comentou sobre a possível saída do jogador.
Cacá teve negociações em andamento recentemente
O Athletico-PR também demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.
No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.
Números em toda sua passagem pelo Timão
- 71 jogos (64 titular)
- 8 gols
- 1 assistência
- 91% acerto no passe
- 59% acerto no passe longo
- 1.0 desarmes por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 4.0 cortes por jogo
- 3.8 duelos ganhos por jogo (59% eficiência)
- 2.1 duelos aéreos ganhos por jogo (62% eficiência)
- 16 cartões amarelos
- 1 cartão vermelho
- 3 erros defensivos graves
- Nota Sofascore 6.98
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias