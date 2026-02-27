O Vitória anunciou a contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Corinthians e chega ao clube por empréstimo até o fim da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.

O reforço do Leão já foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, mas não deve ficar à disposição de Jair Ventura no Campeonato Baiano, já que as inscrições para a competição estadual estão encerradas.

— Expectativa é alta, estou ansioso para jogar junto com a torcida. Quando alguns atletas, amigos, ficaram sabendo que eu estava para vir para cá, disseram que a torcida aqui é barril, como se fala aqui na Bahia — disse Cacá.

No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.

Mesmo com negociações em andamento, Cacá esteve entre os relacionados na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, mas não entrou em campo. A possível saída do jogador, no entanto, vinha sendo discutida há algum tempo.

Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas depois ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas. Naquele momento, Dorival comentou sobre a possível saída do jogador.

Cacá assinou contrato por empréstimo (Foto: Victor Ferreira | EC Vitória)

Cacá teve negociações em andamento recentemente

O Athletico-PR também demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.

No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.

Números em toda sua passagem pelo Timão

71 jogos (64 titular) 8 gols 1 assistência 91% acerto no passe 59% acerto no passe longo 1.0 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 4.0 cortes por jogo 3.8 duelos ganhos por jogo (59% eficiência) 2.1 duelos aéreos ganhos por jogo (62% eficiência) 16 cartões amarelos 1 cartão vermelho 3 erros defensivos graves Nota Sofascore 6.98

