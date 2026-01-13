Corinthians vê Cacá como peça importante e não aceita empréstimo
Diretoria define estratégia e só considera negociação com compensação financeira
O Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do zagueiro Cacá, atualmente no Corinthians. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão não deve facilitar a saída do defensor.
O Lance! apurou que o Corinthians não pretende emprestar o Cacá e o enxerga como jogador importante no elenco. Internamente, o clube avalia que só avançará nas conversas, seja com o Athletico-PR ou com qualquer outro clube, caso seja realizada uma proposta para venda.
No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.
Recentemente, o Corinthians reforçou o setor defensivo. Com a chegada de Gabriel Paulista, a hierarquia da zaga passa a contar, além do novo reforço, com Gustavo Henrique, André Ramalho e João Pedro Tchoca.
O Timão também pretende ouvir o atleta e compreender seus planos para o futuro, principalmente devido à perda de espaço nos últimos meses.
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro se transferiu para o futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, o zagueiro voltou ao Brasil para defender justamente o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.
