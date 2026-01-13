menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Corinthians vê Cacá como peça importante e não aceita empréstimo

Diretoria define estratégia e só considera negociação com compensação financeira

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
15:39
Cacá interessa ao Athletico-PR (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)
imagem cameraCacá interessa ao Athletico-PR (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do zagueiro Cacá, atualmente no Corinthians. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão não deve facilitar a saída do defensor.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Lance! apurou que o Corinthians não pretende emprestar o Cacá e o enxerga como jogador importante no elenco. Internamente, o clube avalia que só avançará nas conversas, seja com o Athletico-PR ou com qualquer outro clube, caso seja realizada uma proposta para venda.

No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Recentemente, o Corinthians reforçou o setor defensivo. Com a chegada de Gabriel Paulista, a hierarquia da zaga passa a contar, além do novo reforço, com Gustavo Henrique, André Ramalho e João Pedro Tchoca.

O Timão também pretende ouvir o atleta e compreender seus planos para o futuro, principalmente devido à perda de espaço nos últimos meses.

Cacá já vestiu a camisa do Athletico (Foto: Divulgação)
Cacá já vestiu a camisa do Athletico (Foto: Divulgação)

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro se transferiu para o futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, o zagueiro voltou ao Brasil para defender justamente o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias