Filhos do Terrão brilham, e Corinthians vence o Capivariano pelo Paulistão

O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (5), na Neo Química Arena, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os gols do Timão foram marcados por três jogadores formados na base do clube: Dieguinho, Gui Negão e Kayke.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Corinthians volta a ocupar a quarta colocação, com 11 pontos em seis jogos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Capivariano caiu três posições e aparece em 13º, com sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e três derrotas.

A partida ainda reservou preocupações para o técnico Dorival Júnior, já que o atacante Kaio César e o lateral foram substituídos ainda na primeira tempo. O primeiro reclamou de dores no músculo posterior da coxa, enquanto o segundo sentiu o joelho direito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O JOGO

Mesmo com um time considerado reserva, as primeiras grandes chances da partida foram do Corinthians. Aos cinco minutos, Matheus Pereira fez boa jogada e bateu firme para o gol, obrigando o goleiro adversário a trabalhar. Minutos depois, Kaio César fez jogada individual e rolou para Gui Negão, que pegou mascado na bola e mandou para fora.

Com mais posse de bola e melhor no jogo, o Timão teve outra chance importante aos nove minutos, quando Gui Negão recebeu novamente dentro da área e finalizou forte, mas parou na defesa do goleiro Guilherme Nogueira.

continua após a publicidade

O Capivariano respondeu aos 16 minutos, em chute de Leon pela esquerda, que obrigou Felipe Longo a espalmar. No rebote, nenhum jogador do time do interior aproveitou.

SEGUNDO-TEMPO

O início do segundo tempo teve um roteiro parecido, mas com desfecho melhor para o Corinthians. Aos 8 minutos, Dieguinho aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou com força para o gol, abrindo o placar.

O segundo gol do Corinthians foi marcado por Gui Negão, aos 19 minutos, de cabeça, após cruzamento de Dieguinho. O gol encerrou um jejum do garoto, que não marcava desde outubro do ano passado.

O melhor, no entanto, ficou para o final. Aos 33 minutos, o atacante Kayke tabelou com Memphis Depay e acertou um bonito chute, fechando o placar em 3 a 0.

O que vem pela frente?

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. A bola rola às 20h para o clássico. Já o Capivariano enfrenta o Mirassol em casa, no mesmo dia, às 18h30.

Timão contou com brilho de joias da base (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Capivariano

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3X0 CAPIVARIANO

PAULISTÃO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Corinthians: Dieguinho (08'/2ºT), Gui Negão (19'/2ºT) e Kayke (33'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Nogueira, Octávio, Wendel Lomar e Vinicius Popó (CAP); Bidu (COR)

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Felipe Longo; Pedro Milans; Tchoca, André Ramalho e Hugo (Matheus Bidu); Charles, Matheus Pereira e Garro (Memphis); Kaio César (Dieguinho), Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Pedro Raul). (Técnico: Dorival Jr)

CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva (Vinicius Guedes), Octávio (Matheus Guilherme) e Carlos Eduardo (Cassinho); Mike (Thiaguinho), Felipe Azevedo e Rodolfo (Vinicius Popó). (Técnico: Élio Sizenado)