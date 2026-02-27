Brinco de Ouro? São Paulo estuda possibilidades em caso de uma eventual final

O São Paulo está estudando cenários e possibilidades em caso de uma eventual final no Campeonato Paulista. Neste domingo (1), encara o Palmeiras na Arena Barueri pela semifinal na Arena Barueri.

Em uma eventual final, o Tricolor não pode mandar os jogos no Morumbis. Isso porque tem recebido apresentações da banda AC/DC até o dia 4 de março. Por conta da necessidade da troca e reforma do gramado após os eventos, possibilidades estão sendo estudadas. O Lance! apurou que o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, seria uma opção.

Porém, outras possibilidades poderiam ser analisadas e ainda não tem nada fechado. A reportagem confirmou que uma resposta deve vir após a decisão deste final de semana. O clube sabia que corria o risco de não ter o Morumbis para as decisões desde o começo da temporada. Os shows foram marcados no último ano.

Estádio Brinco de Ouro da Princesa fica em Campinas, interior paulista (Foto: Divulgação/Guarani FC)

Vila Belmiro não foi consultada

Ano passado, por conta do calendários de shows no estádio do Morumbis, os últimos jogos como mandante na temporada aconteceram na Vila Belmiro, estádio do Santos. Porém, o Lance! apurou que a Vila não foi consultada como possibilidade para este ano. O motivo seria a distância e o afastamento que trouxe da torcida.

Em caso de classificação, as finais acontecerão em dois jogos, que estão marcados para os dias 4 e 8 de março.