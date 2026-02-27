Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
As equipe se enfrentam neste sábado (28) pela semifinal do Campeonato Mineiro
Depois de mais um resultado decepcionante pelo Brasileirão, o Cruzeiro irá enfrentar o Pouso Alegre pela semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela volta da semifinal do Estadual. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportynet. Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Manduzão. Com isso, o grupo liderado por Tite pode até empatar que garante vaga na decisão do Campeonato Mineiro.
Entretanto, o clima na Toca da Raposa II não é dos melhores. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro vem de um empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. Após a partida, os torcedores chegaram a pedir a saída do técnico Tite.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Pouso Alegre
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X POUSO ALEGRE
CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportynet (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Thiago Braga; Marcelo Cauã, Da Silva, Victão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre, Jorge Magé, Romário, Thiago Rubim, Gabriel Tota
Tudo sobre
