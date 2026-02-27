Palmeiras e São Paulo jogarão um mata-mata pela 24ª vez na história; veja quem leva a melhor

Os rivais Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar mais uma vez em uma fase de mata-mata. Desta vez, o duelo será único e válido pela semifinal do Paulistão, em partida que será realizada na Arena Barueri, no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília). O confronto, aliás, será o 24° da história das equipes, mas quem leva a melhor?

O Verdão chegou a esta fase da competição ao eliminar o Capivariano nas quartas de final, enquanto o Tricolor passou pelo RB Bragantino. O encontro entre os rivais paulistas irá se repetir como aconteceu no ano passado, na mesma fase eliminatória, e que fez com que o Palmeiras levasse a melhor, por 1 a 0, em partida com direito a polêmicas. O Verdão chegou à decisão, mas acabou com o vice paulista.

Apesar da vitória alviverde no último encontro eliminatório entre eles, o São Paulo é quem leva a melhor no retrospecto geral dos outros 23 embates, ao vencer 17 vezes, enquanto o Palmeiras venceu em seis oportunidades, como mostram os números abaixo.

São Paulo vence o Palmeiras:

Paulistas - 1992 e 2021

Supercopa - 2024

Semifinal do Paulista - 1997, 1979, 1987, 1998 e 2019

Semifinal do Supercampeonato Paulista - 2002

Semifinal Rio-São Paulo - 1998 e 2002

Quartas de final da Copa do Brasil - 2000 e 2023

Oitavas de final da Copa do Brasil - 2022

Oitavas de final Libertadores - 1994, 2005 e 2006

Palmeiras vence o São Paulo:

Torneio Laudo Natel - 1972

Oitavas do Campeonato Brasileiro - 2000

Semifinal do Paulista - 2008 e 2025

Quartas de final da Libertadores - 2021

Final do Paulista - 2022

Ainda que no retrospecto geral de mata-matas o Tricolor seja superior, os números recentes em encontro entre os dois times - válidos em qualquer fase e campeonato - têm um cenário diferente. A última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras foi em julho de 2023, justamente na Copa do Brasil.

Desde então, os adversários se enfrentaram outras dez vezes, pelo Brasileirão, Paulista e Supercopa Rei, com seis vitórias do Palmeiras - sendo uma delas goleada por 5 a 0 - e quatro empates - um desses empates, 0 a 0 na Supercopa Rei, em 2024, o Tricolor levou a melhor nos pênaltos: 4 a 2.

Quem vencer este confronto do final de semana, irá enfrentar Novorizontino ou Corinthians, duelo da outra semifinal, na decisão do Paulistão de 2026.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

