Antes de decisão no Paulistão, Corinthians iguala maior sequência sem perder em seis meses

O Corinthians chegará para a disputa da semifinal do Paulistão com números positivos em busca de mais uma final na competição. Caso vença o Novorizontino no sábado (28), às 20h30 (de Brasília), fora de casa, vai conquistar sua maior sequência sem derrotas desde agosto de 2025. No momento, os números são iguais aos dessa época.

continua após a publicidade

➡️ Dorival sinaliza que Memphis pode fazer nova função no time do Corinthians

Após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na quarta-feira (25), pelo Brasileirão, o time comandado por Dorival Júnior chegou a cinco jogos - contando todos os campeonatos que disputa - sem derrotas, sequência que teve início em 12 de fevereiro.

Desde então, o Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 0, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. Depois, fora de casa, bateu o São Bernardo por 1 a 0, fora de casa, pelo Estadual, retornou ao Nacional para fazer 1 a 0 no Athletico, na Arena da Baixada. Já no mata-mata do Paulistão, pelas quartas de final, foi ao Canindé eliminar a Portuguesa nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e, por fim, empatar com o Cruzeiro nesta semana.

continua após a publicidade

Já na temporada passada, em agosto, o Timão venceu o Vasco por 3 a 2, em São Januário, o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada. Já de volta pra Neo Química Arena, empatou com o Palmeiras por 1 a 1, derrotou novamente o Furacão - ambas partidas válidas pela Copa do Brasil - e, por fim, venceu o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. A sequência foi de 24 de agosto a 13 de setembro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.