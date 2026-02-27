Arrascaeta manda recado à torcida do Flamengo após vice da Recopa: 'Desculpa'

O meia Giorgian de Arrascaeta pediu desculpas à torcida do Flamengo após a derrota para o Lanús e o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, na madrugada desta sexta-feira (27). Em entrevista após a partida, o camisa 10 reconheceu o momento da equipe, afirmou que o grupo está em débito e declarou que não há justificativas para o resultado.

continua após a publicidade

➡️ Ayrton Lucas, do Flamengo, explica falha em gol do Lanús: 'Muito difícil'

Ao analisar a atuação e a sequência do início de temporada, o uruguaio disse que o elenco tem se dedicado nos treinamentos e citou a falta de pré-temporada como obstáculo, mas admitiu que o desempenho em campo não tem correspondido.

— É difícil explicar, porque tem muito trabalho por trás. A gente está tentando dar o nosso melhor, mas as coisas não estão acontecendo. Certamente, neste ano, não tivemos uma pré-temporada, e isso sempre ajuda muito o jogador e o elenco. Mas, como eu falei, isso já não pode ser desculpa. Agora é momento de baixar a cabeça e trabalhar — declarou o ídolo rubro-negro.

continua após a publicidade

— Já passamos outras vezes por momentos assim, e não tem outro caminho. A gente entende a frustração do torcedor, porque ele sabe do potencial que temos e se cobra dessa forma justamente porque acredita nesse grupo e nesse time. Então, em nome do grupo, peço desculpas pelo que aconteceu hoje. Mas tenho certeza de que vamos reagir e dar a volta por cima — completou.

A derrota para o Lanús na Recopa marcou o segundo título perdido pelo Flamengo neste início de 2026, junto à Supercopa Rei, vencida pelo Corinthians. Arrascaeta também afirmou que o calendário ainda reserva competições importantes e disse que o grupo precisa do apoio da torcida para buscar recuperação ao longo do ano.

continua após a publicidade

— Ainda estamos no começo do ano, temos muitas coisas pela frente, muita conquista por tentar realizar esse ano. Certamente vai ser muito difícil, mas nesse momento é quando a gente mais precisa da nossa torcida. A gente sabe que é um momento muito difícil para eles, e eu entendo a decepção que eles têm conosco, mas a gente precisa deles — concluiu o camisa 10 do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Arrascaeta em campo na partida entre Flamengo e Lanús, pela Recopa (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.