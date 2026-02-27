Cruzeiro: Marquinhos celebra avanço em recuperação

O atacante Marquinhos, do Cruzeiro, concluiu uma etapa importante no processo de recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo no dia 26 de outubro de 2025. Após quatro meses de trabalho, o atleta voltou a correr nos gramados da Toca da Raposa II no início desta semana, marco significativo dentro da programação estabelecida pelo departamento médico.

Quando ele se lesionou, o clube mineiro divulgou um prazo estimado de recuperação de sete a nove meses. Desde então, o jogador de 22 anos tem cumprido rigorosamente o cronograma de tratamento, com foco no retorno pleno aos gramados.

A lesão, rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), associada à lesão meniscal, exigiu intervenção cirúrgica e afastamento dos gramados. Desde então, o atleta de 22 anos vem cumprindo rigorosamente todas as etapas previstas para a reabilitação.

– Estou muito feliz com esse avanço que é voltar a correr no gramado. Estar longe do campo, impedido de fazer o que mais amo, é muito difícil. Mas, graças a Deus, à minha família e a todos os profissionais envolvidos, estamos progredindo bem. Agora é manter o foco e a dedicação para voltar o mais rápido possível – disse Marquinhos.

Marquinhos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Contratado por empréstimo junto ao Arsenal no início da temporada 2025, a pedido do então treinador Fernando Diniz, o atacante conquistou a confiança da comissão técnica e da diretoria celeste. Já sob o comando de Leonardo Jardim, teve sua compra definitiva confirmada em junho, em negociação próxima a R$20 milhões. Em seu primeiro ano na Raposa, somou 30 partidas, um gol e uma assistência.

Revelado pelo São Paulo em 2021, Marquinhos passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira e teve ascensão rápida no futebol profissional, o que despertou o interesse do mercado europeu ainda muito jovem. Após passagens por Arsenal, Norwich, Nantes e Fluminense, chegou ao Cruzeiro com o objetivo de ganhar sequência e disputar títulos. Mesmo sem se firmar como titular absoluto inicialmente, agradou internamente e assinou contrato com o clube mineiro até 2028.

Cruzeiro x Pouso Alegre

O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Pouso Alegre, no Mineirão, pela volta das semifinais do Campeonato Mineiro. O time celeste busca a sua classificação para a decisão após vencer a partida de ida por 2x1 fora de casa.

Durante o período de recuperação, o atacante reforça o apoio ao elenco e mantém o foco na volta aos gramados

– Nenhum atleta gosta de estar machucado. A recuperação é demorada e dolorosa, mas acredito que não há dificuldades na vida que não possamos superar. Sigo acompanhando o time de perto. É jogo decisivo, e estarei na torcida pela nossa vitória – ressaltou Marquinhos.

