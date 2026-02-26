Se dentro de campo a cobrança será por títulos, fora dele Emily já entende o tamanho da responsabilidade. A técnica demonstrou familiaridade com o ambiente corintHiano e falou sobre a expectativa de relação com a torcida do Corinthians.

Ela relembrou visitas à quadra da Gaviões da Fiel ainda em 2019, levada por uma amiga fanática pelo clube.

— Depois que eu provei uma vez, já fui várias vezes. Aquele ambiente é totalmente diferente — disse ela, durante entrevista coletiva de apresentação no CT Joaquim Grava. Ao aceitar o convite do Corinthians, disse saber exatamente o que representa vestir essa camisa.

— Não tenho dúvida (que é o maior desafio da carreira). Estava conversando aqui fora dos bastidores um pouquinho. Isso aqui, eu que vivi sendo a primeira mulher na seleção brasileira e hoje assumindo o Corinthians, é outra realidade. Isso aqui, para mim, é uma seleção. É mais do que uma seleção. Por isso que, quando eu recebo o convite da Iris, pensa um pouco. Eu não vou pensar, Iris (Sesso). E eu sou eu. Eu não consigo não ser eu. Falei, não vou pensar. Eu acho que quem recebe o convite do Corinthians, e aí do Corinthians, instituição do Corinthians, sub-3, sub-15, é o Corinthians — destacou Emily Lima.

Emily espera harmonia com a arquibancada e reconhece o peso do chamado "12º jogador".

— A gente não veio para tentar ou participar. A gente tem que entregar 24-7 para o Corinthians — finalizou a técnica.

Próximos desafios do Corinthians

A estreia da nova treinadora será diante do Palmeiras, em 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.

