A venda geral de ingressos para o duelo entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Paulistão, na Arena Barueri, terá início nesta sexta-feira (27), às 10h (de Brasília). Este confronto contará com o Espaço Torcida Palmeiras Pay, setor exclusivo para correntistas da conta digital oficial do Verdão, e os preços das entradas partem de R$ 20, no site www.ingressospalmeiras.com.br.

Antes, as vendas para sócios-torcedores se iniciaram na quarta-feira (25). Para ter acesso aos descontos oferecidos pelo Avanti, basta selecionar um ingresso de um setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".

Preço dos ingressos para Palmeiras x São Paulo

Setor A (Portão 4): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor A1 (Portões 5 e 6): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Setor C (Portão 16 – Torcida Palmeiras Pay): R$20,00 [inteira]

Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Setor D (Portão 9): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.

Meia-entrada

Os torcedores com direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo de comprovação do benefício, realizado exclusivamente de forma virtual antes da aquisição das entradas.

